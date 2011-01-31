"قفس طلایی" به بخش خارج از مسابقه جشنواره فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام این فیلم، تعداد آثار بخش خارج از مسابقه سینمای ایران به 12 فیلم رسید. "دوستی از جنس آتش" زندهیاد امیر قویدل، "سهم من از زندگی" حجتالله سیفی، "ورود زندههای ممنوع" جواد مزدآبادی، "توطئه" حسن هدایت، "نجاقکهای برکه سبز" علی قویتن، "دختر شاه پریون" کامران قدکچیان، "ما سه نفر" مهرداد فرید، "دیو و دلبر" وحید نیکخواه آزاد، "آژانس ازدواج" محمد درمنش، "ملاقات" شاپور قریب، عباس رافعی و هادی مقدمدوست و "چمدان" مانی حقیقی.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمنماه برگزار میشود.
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