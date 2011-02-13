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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: همه ما عبادت خالق یکتا را در برنامه روزانه خود داریم، اما نکته مهم در این عبادتها خلوص نیست است که اگر از آن برخوردار نباشیم، بطور طبیعی عبادتها نیز چندان اثرگذار، آرامش بخش و عامل جذب خیرات و برکات نخواهند بود.

آیه روز:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏اند وعده داده است که حتما آنان را در این سرزمین جانشین [خود] قرار دهد همان گونه که کسانى را که پیش از آنان بودند جانشین [خود] قرار داد و آن دینى را که برایشان پسندیده است به سودشان مستقر کند و بیمشان را به ایمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت کنند و چیزى را با من شریک نگردانند و هر کس پس از آن به کفر گراید آنانند که نافرمانند .

سوره نور، آیه 55

حدیث امروز:

حضرت زهرا (س):

من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله عزوجل الیه افضل مصلحته.

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

بحار الانوار، ج 70، ص 249

کد مطلب 1243646

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