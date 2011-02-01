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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۳۰

همزمان با دهه فجر/

20 پروژه در بخش راه در زنجان افتتاح یا کلنگ زنی می شود

20 پروژه در بخش راه در زنجان افتتاح یا کلنگ زنی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان زنجان از افتتاح و کلنگ زنی 20 پروژه در حوزه های راهداری و راهسازی طی ایام دهه مبارک فجر در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا سقندلی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با فرارسیدن ایام الله دهه فجر امسال 20 پروژه در بخش راه و ترابری افتتاح و به مرحله بهره برداری رسیده یا کلنگ زنی می شود.

سقندلی از افتتاح 16 پروژه و کلنگ زنی چهار پروژه در حوزه راه و ترابری خبر داد و خاطرنشان کرد: افتتاح پروژه بهسازی و چهار بانده کردن هفت کیلومتر اول محور زنجان - بیجار با اعتبار 37 میلیارد و 678 میلیون ریال و کلنگ زنی آسفالت چهار پروژه روستایی جمعا با اعتبار  108میلیارد و 431 میلیون ریال از جمله این پروژه هاست.

وی افزود: چهار پروژه نیز در بخش ایمن سازی راههای استان اعم از احداث روشنایی، برج نوری، تابلوهای VMSو VSLدر جاده ها، رفع و اصلاح نقاط پرحادثه، بهسازی و آسفالت 10 پروژه روستایی افتتاح یا کلنگ زنی خواهد شد. 

کد مطلب 1243648

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