411طرح در استان کرمانشاه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کرامت نرگس نژاد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این پروژه ها شامل 299 پروژه عمرانی با اعتبار 125 میلیارد تومان و 112 طرح تولیدی با 618 میلیارد تومان تسهیلات است.

وی افتتاح بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی با 15 میلیارد تومان اعتبار، سیمان سامان با 350 میلیارد تومان، توسعه تایر کورد با 121 میلیارد تومان سرمایه گذاری، کاشی کاژه با سرمایه گذاری 65 میلیارد تومان، پاک مایه با سرمایه گذاری 24 میلیارد تومان و غرب کارتن با 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری و 700 واحد مسکن مهر را از مهمترین پروژه های مورد افتتاح در این ایام اعلام کرد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به کلنگ زنی 74 طرح و پروژه با 90 میلیارد تومان اعتبار در استان در ایام دهه فجر گفت: این طرح ها شامل73 پروژه عمرانی با 70 میلیارد تومان اعتبار و یک طرح اقتصادی با 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری است.

استان کرمانشاه آماده سفر رئیس جمهور و هیئت دولت است

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که هم اکنون استان آماده سفر رئیس جمهور و هیئت دولت است،گفت: برای دور سوم سفر رئیس جمهور به استان 344پروژه و طرح با اعتبار 10 هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی و هزارو200 میلیارد تومان در بخش تسهیلاتی ،برای تصویب در جلسه هیئت دولت در استان پیشنهاد شده است.

نرگس نژاد در ادامه با اشاره به مصوبات دو سفر قبل هیئت دولت به استان گفت: در دور اول سفر رئیس جمهور به استان 166مصوبه و توافق نامه به تصویب رسید که از این تعداد 13مورد در دست اقدام و 153مورد انجام شده و در مجموع نیز 96.98درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: در دور دوم سفر نیز 196مصوبه شامل هشت توافق نامه و 188مصوبه داشتیم که از این تعداد68مورد در دست اقدام و 78مورد اجرا شده و در مجموع نیز 74.78درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه در ادامه از احتمال همزمان شدن افتتاح برخی از این طرح ها با سفر هیئت دولت به استان خبر داد و خاطر نشان کرد: احتمال همزمانی افتتاح برخی از این پروژه ها یا سفر دولت به استان بسیار زیاد است،لذا امکان دارد با مشخص شدن زمان دقیق سفر رئیس جمهوربه استان برخی پروژه های ذکر شده، در این سفر افتتاح شوند.