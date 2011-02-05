جام وهبی امره در سطح بالایی برگزار شد/ کشتی فرنگی پشتوانه خوبی دارد

محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: جام وهبی امره ترکیه اولین برنامه تدارکاتی ما بود که در سطح بالایی برگزار شد و ما به اهداف خود دست یافتیم. ما با توجه به مشکل خروجی که برای برخی کشتی گیران پیش آمد نتوانستیم با نفرات اصلی رقابتهای قهرمانی کشور در شیراز راهی استانبول شویم و در برخی اوزان با نفرات چهارم یا پنجم آن وزن در این جام خوب و معتبر شرکت کردیم.

بنا تصریح کرد: نکته امیدوارکننده این بود که همین نفرات نیز در نبرد با کشتی گیران طراز اول خارجی کشتی های بسیار زیبایی را به نمایش گذاشتند و توانمندیهای بالای خود را نشان دادند.



وی با اشاره به اینکه برخی کشورها نظیر ترکیه و آذربایجان با تیم اصلی خود در این تورنمنت بین المللی شرکت کرده بودند اظهار داشت: کشتی گیران جوان و آینده دار کشورمان در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشتند و ما با توجه به بهره گیری از این نفرات با کسب 4 مدال نقره و برنز نتیجه خوبی بود.

بنا در پایان با اشاره به اینکه برای کسب مدال در المپیک لندن باید چند تیم یکدست داشته باشیم، خاطرنشان کرد: از روز 14 بهمن ماه مرحله جدید اردو ما برای حضور در جام جهانی بلاروس در اواخر بهمن ماه آغاز می شود و ما با تلفیقی از نفرات حاضر در قهرمانی کشور و برخی ملی پوشان حاضر در گوانگجو راهی این مسابقات می شویم تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم.

تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در رقابتهای جام وهبی امره ترکیه که روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد با کسب 4 مدال نقره و برنز سوم شد. رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی روزهای 30 بهمن ماه و اول اسفندماه در شهر مینسک بلاروس برگزار خواهد شد.