برگزاری محافل قرآنی در مازندران کمرنگ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه شورای قرآن مازندران در استانداری افزود: وضعیت محافل قرآن امروز در صورتی که کشور به سمت گفتمان انقلاب رفته نسبت به 10 سال گذشته بسیارنگران کننده است.

وی با بیان اینکه جوانان با شور و شعف خاصی در محافل قرآنی شرکت می کردند گفت: خروجی خاصی در مسابقات قرآنی استان نداریم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه هدف از ایجاد شورای قرآن به وجود آمدن نهضت عظیم قرآنی است اظهار داشت: ظرفیت های قرآنی استان باید در همه حوزه ها شناسایی شوند و این صرفا منوط به دستگاه های فرهنگی نیست.

وی با بیان اینکه بهترین اعتبارات فرهنگی استان را به سمت فعالیت های قرآنی می بریم یادآور شد: مستلزم اجرای این برنامه، داشتن بانک اطلاعاتی از فعالان قرآنی و فعالیت های قرآنی است.

جهت گیری فعالیت های فرهنگی دولت به سمت قرآن و مساجد است

وی با بیان اینکه باید به سمت برنامه ریزی منسجم در امور قرآنی برویم اظهارداشت: باید نحوه فعالیت مراکز آموزش قرآنی پیگیری شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه اعتبار کلان فرهنگی استان را برای موسسه های قرآنی استفاده خواهیم کرد افزود: موسسه های قرآنی خوبی داریم که باید حمایت شوند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که بخشی عمده ای از فعالیت های دولت را برون سپاری کنیم.

ابراهیمی با بیان اینکه تشکیل شورای قرآن مانع از فعالیت قرانی سایر دستگاه ها نیست یادآور شد: این شورا در راستای هم افزایی نهادها برای تعامل فعالیت های قرآنی تشکیل می شود.

وی با اشاره به تهیه پیش نویس طرح جامع قرآنی تصریح کرد: این طرح آماده شده و برای تصویب باید به بحث و بررسی گذاشته شود.