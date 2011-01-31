نیروهای مسلح استان قزوین با آرمانهای امام تجدید بیعت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فرماندهان نیروهای مسلح استان قزوین عصر دوشنبه با حضور در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان برنامه های پیش بینی شده در دهه فجر را تشریح کردند.

حبیب الله وفاپور که مسئولیت کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر استان را برعهده دارد در این باره گفت: دیدار فرماندهان نیروهای مسلح با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، رژه موتوری نیروهای مسلح از مقابل سپاه تا مزار شهدا، مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم(ص)، گلباران و عطرافشانی مزار شهدا و شرکت نیروهای مسلح در نماز جمعه از جمله برنامه های دهه فجر امسال در استان است.

وی افزود: برگزاری مسابقات قرآنی ویژه نیروهای مسلح، دیدار فرماندهان با خانواده های شهدای نیرو، دیدار با پیش کسوتان و بازنشستگان، گردهمایی نیروهای مسلح، تجلیل از بازنشستگان سپاه، نورافشانی و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن توسط کمیته نیروهای مسلح در دهه فجر هم پیش بینی شده است.

وفاپور در خصوص برنامه های بسیج هم گفت: دیدار بسیجیان با مراجع عظام قم، اعزام دو هزار نفر به موزه عبرت، برگزاری نشست های معرفتی، گردهمآیی حلقه های صالحین، یادواره شهدا، نمایشگاههای عکس انقلاب، احداث 15 پایگاه مقاومت، جشن انقلاب، همایش زن و انقلاب، نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس، شب شعر، خاطره، تئاترخیابانی، اعزام تیم پزشکی به روستاها در دهه مبارک فجر از دیگر برنامه های کمیته نیروهای مسلح در استان است.

سرهنگ سیروس نیک بخش فرمانده تیپ لشگر 16 زرهی قزوین هم با بیان برنامه های لشگر گفت: مراسم نورافشانی پیروزی انقلاب اسلامی ساعت 9 شب 21 بهمن ماه در زمین ورزشی شقایق قزوین با حضور مردم برگزار می شود و این مراسم نسبت با سال های قبل از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود.

سرهنگ رضایی رئیس رکن دو لشگر 16 زرهی قزوین هم در خصوص برنامه های داخلی لشگر اظهارداشت: برگزاری مسابقات ورزشی در یگانهای تابعه، مسابقات کتاب خوانی، محفل انس با قرآن برای کارکنان لشگر، جنگ شادی در پادگانها، صبحگاه عمومی، اعطای نشان افتخار برای اولین بار به سربازان نمونه، اعزام فرماندهان دفاع مقدس به مدارس برای بیان خاطرات جنگ، دیدار با خانواده شهدای لشگر و عیادت از بیماران، بخشودگی یک سوم اضافه خدمت انضباطی نیروها، تجلیل از پیش کسوتان لشگر از جمله این برنامه هاست.

وی افزود: در دهه مبارک فجر بهره برداری از سه طرح عمرانی لشگر 16 زرهی قزوین شامل فروشگاه، مجتمع رفاهی سرباز و 32 واحد مسکونی سازمانی آغاز خواهد شد.

انصاری نماینده نیروی انتظامی استان هم اجرای سرود، اعزام مبلغ مذهبی به پاسگاهها، طرح بیتوته در پاسگاههای انتظامی، مسابقات مقاله نویسی و نقاشی فرزندان پلیس، اردوی سیاحتی، زیارتی کارکنان، دیدار با خانواده شهدای انتظامی، مسابقات قرآن، جلسه بصیرت و هدایت سیاسی و طرح حی علی الصلاه را از برنامه های نیروی انتظامی در این ایام ذکر کرد.