ملت مصر خیانت سران خودش را تحمل نخواهد کرد/ شکل گیری خاورمیانه‌ اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، به بهانه «اتفاقات اخیر در کشور مصر»، پایگاه اطلاعرسانی رهبر معظم انقلاب با بازخوانی سخنان رهبر فرزانه انقلاب به استقبال تحولات اخیر در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و جنبش بیداری جهان اسلام پرداخته است.
گزیدهای از سخنان معظم له درباره ملت و دولت مصر در اختیار مخاطبان قرار میگیرد:
ملت مصر خیانت سران خودش را تحمل نخواهد کرد
آمریکا اشتباه مىکند. آمریکا با جمع کردن دولتهاى عرب دور یک میز براى چنین مذاکره ننگینى، دولتهایى را که در آنجا جمع شدهاند، پیش مردمشان منفورتر مىکند. مگر مردم کشورهاى عرب حاضرند موافقت کنند که رؤسایشان بروند خانه ملت فلسطین را به دیگران بفروشند؟ با این کار، فاصله بین این رؤسا اگر خداى ناکرده به چنین امضایى برسند و ملتهایشان، بیشتر خواهد شد. این کار، ملتهایشان را خشمگینتر خواهد کرد. ملت مصر را خشمگینتر خواهد کرد. آن بیچاره مصرى، بلند مىشود مثل سائل به کف، مىرود به آمریکا، براى شکایت کردن از ایران! شکایت پیش آن بیچارهاى بکند که خود او، بیشتر از این، دلش از ایران پر است و از آن شکایت دارد!
از ایران چرا شکایت مىکنى؟! از اسلام شکایت کن! از ملت مسلمان خودت شکایت کن! آن آقا اگر قرار است از کسى شکایت کند، از ملت مصر باید شکایت کند. ملت مصر، ملت مسلمانى است. ملت مصر، داراى سابقه در اسلام است. ملت مصر، افتخارات بزرگى در راه افکار نو اسلامى و مبارزات اسلامى دارد. این ملت، ملت غیورى است. یقین است که این ملت، حاضر نیست خیانت سران خودش را تحمل کند و با آنها درگیرى پیدا مىکند.
درگیرى مردم مصر، به ما چه ارتباطى دارد؟ ما هر جا مسلمانان بیدار شوند، خوشحال مىشویم. هر جا مسلمانان مشتشان را در برابر دشمنان دینشان گره کنند، خوشحال مىشویم. هر جا مسلمانان کتک بخورند، ما غمگین مىشویم و احساس مسؤولیت مىکنیم؛ ولى ما نیستیم که بخواهیم وارد شویم و ملتى مثل ملت مصر را متوجه تکالیفشان کنیم. آنها خودشان تکلیفشان را مىدانند؛ خودشان آگاهند که چه باید بکنند و درست هم فهمیدهاند. ملت مصر درست فهمیده است؛ جوانان مصر درست فهمیدهاند که در مقابل حکومتى که به آرمان اسلامى و به آرمان فلسطین و به سرنوشت کشورهاى اسلامى خیانت مىکند، ایستادهاند. این، به ما ارتباطى ندارد. اشتباه اینها در همین است، که قوت و نیرو و تأثیر اسلام را نمىتوانند بفهمند.
بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران حج 08/02/1372
مسلمانان در عزلت بودند
از ایران چرا شکایت مىکنى؟! از اسلام شکایت کن! از ملت مسلمان خودت شکایت کن! آن آقا اگر قرار است از کسى شکایت کند، از ملت مصر باید شکایت کند. ملت مصر، ملت مسلمانى است. ملت مصر، داراى سابقه در اسلام است. ملت مصر، افتخارات بزرگى در راه افکار نو اسلامى و مبارزات اسلامى دارد. این ملت، ملت غیورى است. یقین است که این ملت، حاضر نیست خیانت سران خودش را تحمل کند و با آنها درگیرى پیدا مىکند.
درگیرى مردم مصر، به ما چه ارتباطى دارد؟ ما هر جا مسلمانان بیدار شوند، خوشحال مىشویم. هر جا مسلمانان مشتشان را در برابر دشمنان دینشان گره کنند، خوشحال مىشویم. هر جا مسلمانان کتک بخورند، ما غمگین مىشویم و احساس مسؤولیت مىکنیم؛ ولى ما نیستیم که بخواهیم وارد شویم و ملتى مثل ملت مصر را متوجه تکالیفشان کنیم. آنها خودشان تکلیفشان را مىدانند؛ خودشان آگاهند که چه باید بکنند و درست هم فهمیدهاند. ملت مصر درست فهمیده است؛ جوانان مصر درست فهمیدهاند که در مقابل حکومتى که به آرمان اسلامى و به آرمان فلسطین و به سرنوشت کشورهاى اسلامى خیانت مىکند، ایستادهاند. این، به ما ارتباطى ندارد. اشتباه اینها در همین است، که قوت و نیرو و تأثیر اسلام را نمىتوانند بفهمند.
بیانات در دیدار مسؤولان و کارگزاران حج 08/02/1372
مسلمانان در عزلت بودند
در آفریقا، در آسیا و در خاور میانه، چقدر کشورهاى اسلامى وجود دارد که در آنها نظامهایى رفت و نظامهاى دیگرى آمد؛ اما همه جا مسلمانان در انزوا و عزلت بودند. مثلا کشورى مثل عراق، رژیم سلطنتى داشت. رژیم سلطنتى رفت، رژیم دیگرى بر سر کار آمد. آن هم رفت، عده دیگرى آمدند. بعد آنها رفتند، یک عده دیگر جایشان را گرفتند. باز آن عده رفتند و عده دیگرى آمدند. تا اینکه نوبت به بعثیها رسید. در تمام این نقل و انتقالها، کسانى که جایشان خالى بود، مسلمانان بودند. اکثریت قاطع مردم عراق، مسلمانند؛ اما در تحولات مذکور، اصلا خبرى از حضور آنها نبود! یا فرض بفرمایید در کشور مصر - البته آنجا، جمعیتى به نام «اخوان المسلمین» بود - تحولى شد و رژیم سلطنتى از بین رفت. با از میان رفتن رژیم سلطنتى، رژیم جمهورى و انقلابى بر سر کار آمد که چهرهى شاخصش «عبدالناصر» بود. بعد، عبدالناصر مرد، دیگرى آمد. بعد او رفت، دیگرى آمد. در تمام این مدت - البته تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى - همهى تحولات، برکنار از جریان اسلامى و عناصر اسلامى بود. اصلا عناصر اسلامى، کارهاى نبودند. در همان انقلاب اول مصر هم، عناصر اسلامى مؤثر بودند؛ اما به مجرد اینکه حکومت جدید تشکیل شد، کنارشان زدند. بعضى را به زندان افکندند، بعضى را کشتند و بعضى را از صحنه خارج کردند. اینجا هم اسلام، حضورى نداشت.
بیانات در خطبههاى نماز جمعهى سوم رمضان 1415، 14/11/1373
مثل همان فریادى که ملت ایران کشید...
بیانات در خطبههاى نماز جمعهى سوم رمضان 1415، 14/11/1373
مثل همان فریادى که ملت ایران کشید...
در کشور مصر، یک عده جوان مسلمان، یک عده مردم مسلمان، مىایستند و شعار اسلامى مىدهند و هیچ ارتباطى هم برحسب ارتباطات معمولى انسانى، بین آنها و مردم ما نیست. اما به قدرى شعارهاى آنها به شعارهاى ما نزدیک است، که رئیس جمهور بدبخت روسیاهشان مىگوید «اینها از طرف ایران تحریک شدهاند!» ما چه ارتباطى با آنها داریم؟ آنها مسلمانند. خود آنها شعار قرآن مىدهند. خود آنها هستند که احساس مىکنند باید در راه خدا حرف بزنند، فریاد بکشند و حرکت کنند؛ مثل همان فریادى که ملت ایران در دوران طاغوت علیه آمریکا و علیه استکبار و استبداد جهانى کشید و باز هم مىکشد.
بیانات در دیدار فرماندهان «بسیج» سراسر کشور 27/08/1371
برای استکبار، شیعه و سنی فرقی نمیکند
بیانات در دیدار فرماندهان «بسیج» سراسر کشور 27/08/1371
برای استکبار، شیعه و سنی فرقی نمیکند
او که با اصل اسلام دشمن است، در خصومت، برایش شیعه و سنى فرقى نمىکند. دیدیم که استکبار چگونه روى انقلابیون سنى در فلسطین و مصر فشار مىآورد. اینها که شیعه دوازده امامى نیستند. همهى اینها برادران اهل سنت ما هستند. مىبینید که چه فشارى روى اینها مىآورند. براى استکبار که فرقى نمىکند. اما او که با اسلام و شعب اسلام و ملت اسلام - از هر شکلش - مخالف است، حالا در موضع یکى از این فرقهها قرار مىگیرد و علیه یک فرقهى دیگر تلاش مىنماید و پول خرج مىکند. ما باید هوشیار باشیم.
سخنرانى در دیدار با گروهى از روحانیون 05/10/1368
شکنجهی گروههای مسلمان در مصر
سخنرانى در دیدار با گروهى از روحانیون 05/10/1368
شکنجهی گروههای مسلمان در مصر
گروههاى مسلمانى که براى دفاع از اسلام قیام مىکنند، بهوسیلهى سردمداران آن کشورها به راحتى زیر فشار و شکنجه و زندان قرار مىگیرند و قدرتهاى جهانى هم از اینها - یعنى از دولتها - حمایت مىکنند. مصر، امروز این گونه است. بسیارى از کشورهاى دیگر در دنیا همین گونهاند.
سخنرانى در دیدار با جمع کثیرى از جانبازان، خانوادههاى معظم شهدا، اسرا، 24/08/1368
حمایت آمریکا از حکومت وابسته مصر
سخنرانى در دیدار با جمع کثیرى از جانبازان، خانوادههاى معظم شهدا، اسرا، 24/08/1368
حمایت آمریکا از حکومت وابسته مصر
در مصر روشنفکرترین نسلهاى مسلمان، مورد تعقیب خشن و خشمآلود رژیم فاسد و نالایق آن کشور قرار مىگیرند، و حکومت وابسته و حقیر آن کشور بزرگ مورد تشویق و کمک مالى و امنیّتى آمریکا قرار مىگیرد.
پیام به حجاج بیتالله الحرام 28/02/1372
مردم مصر، محب اهل بیتند
امروز، در کشور مصر، مسجد «رأس الحسین» آنجا که خیال مىکنند سر مقدس آن بزرگوار مدفون است محل تجمع عواطف مردم محب اهل بیت مصر است. ملت مصر، ملت خوبى است. کار به رژیم و دولت آن کشور نداریم. ملت محب اهل بیت است.
بیانات در جمع علما، طلاب و روحانیان، در آستانه ماه «محرم» 26/03/1372
پیام به حجاج بیتالله الحرام 28/02/1372
مردم مصر، محب اهل بیتند
امروز، در کشور مصر، مسجد «رأس الحسین» آنجا که خیال مىکنند سر مقدس آن بزرگوار مدفون است محل تجمع عواطف مردم محب اهل بیت مصر است. ملت مصر، ملت خوبى است. کار به رژیم و دولت آن کشور نداریم. ملت محب اهل بیت است.
بیانات در جمع علما، طلاب و روحانیان، در آستانه ماه «محرم» 26/03/1372
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