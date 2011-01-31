به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی روز دوشنبه در جمع مدیران و کارکنان رادیو معارف بر استفاده از برخی آیات و مفاهیم قرآن در تولید محصولات رسانه‌ای به خصوص در قطعات کوتاه تأکید کرد و گفت: امروزه دیگر مردم حوصله شنیدن بحث‌های طولانی را ندارند و به اصطلاح باید مطالب را به صورت خلاصه برای آنان طرح کرد لذا باید از تملق گویی برای شنونده پرهیز شود و به سرعت سراغ بحث اصلی رفت.



مفسر تفسیر قطره‌ای قرآن کریم در ادامه با بیان اینکه متأسفانه نتوانسته‌ایم قرآن را آن طور که باید نه به خودمان و نه به مخاطبان بچشانیم، اظهار داشت: باید در تولید برنامه‌ها از تمثیل‌های قرآنی زیاد استفاده کرد و حتماً یک ششم بحث‌ها را به معاد اختصاص داد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود استناد به شعر برخی شعرا در جریان برخی برنامه‌ها را بسیار خطرناک دانست و گفت: نباید دین را از شعرا و سیاسیون گرفت بلکه باید دین را از متن قرآن استخراج کرد.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور بر استفاده از شخصت‌های فرهیخته در جریان برنامه‌ها تأکید کرد و بیان داشت: فرصتی را در اختیار افرادی بگذارید که حرف حساب دارند ولی گمنام مانده‌اند چرا که گاهی برخی از عوام بسیار حکیم و فرهیخته‌اند.



در تولید برنامه‌ها یاد شهدا زنده شود



قرائتی همچنین با گرامی داشتن مقام شهدا در این خصوص اضافه کرد: شهدا را فراموش نکنید، بسیاری از خانواده شهدا احساس می‌کنند از سوی دیگر افراد فراموش شده‌اند لذا باید در جریان برنامه‌ها حتماً زمانی را به معرفی و قرائت وصیت‌نامه و خاطرات شهدا اختصاص داد.



استاد درس قرآن در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با لزوم راه‌اندازی سایت خنده‌ و همچنین برنامه‌های طنز گفت: برنامه‌های طنز باید به گونه‌ای باشد که به مقدسات و اقوام توهین نشود و مراقب باشیم که با طنز مردم را غافل نکنیم به علاوه از گفتن طنزهای سیاسی نیز به طور جدی پرهیز شود.



قرائتی خاطرنشان کرد: داستان‌ و راستان شهید مطهری از بهترین منابع داستانی است که حتی از رو خواندن داستان‌های آن نیز بسیار زیبا و پرمحتواست.



وی در پایان به کارکنان رادیو معارف، کار در این رادیو را یک نعمت بزرگ دانست و آن‌ها را از نگاه مادی نهی و تصریح کرد: در کارهای خود باید به خدا التماس کنیم که به ما اخلاص بدهد.