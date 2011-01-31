اردبیل قطب اول مداحی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اسماعیل نظافت عصر دوشنبه در جمع مدیران کانون مداحان و شعرای مذهبی اردبیل اظهار داشت: مداحی آذری از حلاوت و تاثیرگذاری ویژه ای برخوردار بوده و سایر مناطق آذری نشین کشور از اسلوب مداحی این خطه الگوبرداری می کنند.

وی اضافه کرد: بطوریکه هم اکنون بیش از 30 مداح استان اردبیل به علت برخورداری ازسبک خاص و اجرای مداحی اصیل و سنتی علاوه بر داخل کشور در کشورهای همجوار نیز علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده اند.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر هزار 200 مداح فعال در سطح استان شناسایی و سازماندهی شده است، افزود: کانون مداحان و شعرای مذهبی اردبیل با درک این نقطه قوت در رشد و پیشرفت مداحان استان پیشقدم شده است.

وی همچنین از برگزاری دوره های آموزش رایانه به مداحان استان خبر داد و یاد آور شد: در این راستا با هماهنگی مدیریت مرکز آموزش و پژوهش "صدرا" تاکنون بیش از 33 نفر از مداحان اردبیلی در کلاسهای آموزش کار با رایانه شرکت کرده اند.

نظافت با بیان اینکه رویکرد کانون مداحان استان تاکید بر آموزش مداحان در زمینه های مورد نیاز آنان است، اضافه کرد: آشنایی مداحان با ابزار روز، ارتقا آگاهیهای عمومی مداحان، بهره گیری از متون و منابع مورد نیاز، استفاده از فضاهای مجازی در زمینه مداحی و... از اهداف مهم این کلاسها است.

وی در پایان برگزاری دوره آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، آسیب شناسی مداحی، تاریخ اسلام و... را از اولویت برنامه های آموزشی کانون مداحان وشعرای مذهبی اردبیل طی سال آینده عنوان کرد.