65 پروژه عمرانی ورزشی در فارس افتتاح می شود

علیرضا گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: پروژه های اصلی ورزشی در استان مربوط به سالنهای تخصصی و ورزشگاه های روستایی است که در طرح آمایش ورزشی فارس مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد مجتمع علمی آموزشی خواهران در شیراز افزود: یکی از مهمترین پروژه های ورزشی در دهه فجر راه اندازی اولین مجتمع علمی آموزشی خواهران در شیراز است که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل تربیت بدنی استان فارس در ادامه سخنان خود رویکرد طرح آمایشی ورزشی فارس را مهمترین محورعملیاتی شدن پروژه های ورزشی استان اعلام کرد و گفت: نگاه آمایشی به ورزش استان بیانگر این است که کدام شهرستان در کدامین رشته ورزشی دارای توانایی است که در این راستا امکانات لازم برای آن ورزش در شهرستان ساخته شده است.

گرامی تصریح کرد: شهرستان استهبان در ورزش جودو دارای پتانسیل مطلوب است که در این ایام سالن جودو این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید و همچنین سالن بوکس شهرستان ممسنی و سالن وزنه برداری شهرستان مرودشت نیز راه اندازی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در فارس نیز گفت: استان فارس مقام اول افتتاح پروژه های ورزشی کشور را به خود اختصاص داده که در این راستا در تدارک هستیم که رئیس سازمان تربیت بدنی کشور را برای روز 21 بهمن به شیراز دعوت کنیم.