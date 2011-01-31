به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر قلعه نوعی بعد از توقف تیمش برابر تیم فوتبال صبای قم که عصر دوشنبه در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، در کنفرانسی خبری در جمع خبرنگاران به حضور خود در تیم ملی فوتبال ایران اشاره کرد و اظهار داشت: در خصوص مربی‌گری در تیم ملی تا کنون با من صحبتی نشده است اما در مورد بازی ایران با روسیه که قرار است هفته بعد در ورزشگاه آزادی برگزار شود صحبت‌هایی با من شده است.



وی در خصوص نتایج تیم ملی در جام ملت‌های آسیا نیز عنوان کرد: من معتقدم انهایی که امروز از قطبی انتقاد می‌کنند نباید هدف آن‌ها قداست شکنی باشد و این امر را دنبال کنند، بلکه باید همه دست به دست هم دهیم تا بستر مناسبی را برای پیشرفت فوتبال کشور فراهم کنیم.



وی گفت: دوره‌ای که من مربی تیم ملی بودم را نمی‌توان با شرایط امروز مقایسه کرد، امروز کسانی که عملکرد تیم ملی را نقد می‌کنند به نظر می‌رسد نوعی تسویه حساب باشد و این امر کمکی به فوتبال کشور نمی‌کند.



قلعه نوعی همچنین در خصوص انتخاب مربی خارجی برای تیم ملی عنوان کرد: باید برخی از واقعیات را پذیرفت، امروز وقتی کشوری مثل قطر میزبان جام جهانی می‌شود این امر نشاندهنده ساماندهی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب درفوتبال است.



سر مربی تیم سپاهان اصفهان اضافه کرد: امروز ما در کشور دارای نیروی انسانی قوی و خوبی هستیم که می‌توانیم در حال حاضر چند تیم ملی خوب داشته باشیم که با این شرایط مربی خارجی نمی‌تواند به فوتبال کشور کمک کند.



داور دو صحنه پنالتی در نیمه اول را برای سپاهان نگرفت



سرمربی تیم سپاهان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازی مقابل صبای قم با بیان اینکه هر دو تیم بازی تکنیکی و خوبی را به نمایش گذاشتند افزود: فضای حاکم بر بازی امروز بر خلاق بازی‌های گذشته فضای بسیار خوبی بود.



قلعه نوعی هر دو تیم را مستحق پیروزی در این بازی دانست و اظهار داشت: ما در این بازی تعدادی از بازیکنان خود را در اختیار نداشتیم و تیم ما از هماهنگی لازمی برخوردار نبود، هر چند زمین نیز کیفیت لازم را نداشت.



سر مربی تیم سپاهان با بیان اینکه صبای قم از مربی خوب و آینده داری بهره می‌برد گفت: صبا در نیمه دوم بازی را بهتر از ما شروع کرد اما در ادامه با انجام تغییر و تحولاتی در تیم توانستیم بازی را در دست بگیریم و چندین موقعیت گل نیز ایجاد کنیم.



وی در ادامه به داوری این بازی اشاره کرد و افزود: داور در این بازی دو صحنه پنالتی در نیمه اول را برای ما نگرفت.



قلعه نوعی به عوامل عدم موفقیت تیمش در این بازی نیز اشاره کرد و ابراز داشت: تیم ما مرحله سختی را پشت سر گذاشت و در این مدت با 15 نفر تمرینات خود را ادامه می‌دادیم که تعطیلی لیگ در این بین نیز ضربه زیادی را به تیم وارد کرد و ما امیدواریم در ادامه در نیم فصل دوم اگر لیگ با تعطیلی دوباره مواجه نشود بتوانیم با هماهنگی بیشتر شرایط خوب گذشته بازگردیم و در بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا حضور بهتر و هماهنگ‌تری داشته باشیم.



وی ادامه داد: در بازی‌های جام باشگاه‌های آسیا با وجود زمین خوب و با کیفیت می‌توان به مراتب بهتر بازی کرد.



خاطرنشان می‌شود بازی دو تیم صبای قم و سپاهان اصفهان از دیدارهای معوقه هفته چهاردهم لیگ بر‌تر باشگاه‌های ایران در ورزشگاه یادگار امام (ره) به میزبانی صبای قم برگزار و دو تیم پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

گل سپاهان اصفهان در این بازی را سید جلال حسینی در دقیقه 32 بازی و گل تساوی تیم صبای قم را نیز میر شفیعیان در وقت‌های اضافه نیمه اول به ثمر رسید.

