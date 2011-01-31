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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۰۶

همزمان به فجر 89:

سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی برگزار می شود

همزمان با فرا رسیدن سی و دومین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی، سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی در مصلی حضرت امام خمینی (س) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی دهه فجر، سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی از روز هجدهم بهمن ماه به مدت سه روز در مصلی بزرگ امام خمینی (س) در تهران برگزار می شود.

این هماهیش به همت کمیته مخترعین ومبتکرین ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه بزرگ تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها نیز در کنار این جشنواره برای بازدید علاقه مندان دایر می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88915749 تماس بگیرند.
         
 

کد مطلب 1243705

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