بهره برداری از 16 باب کتابخانه عمومی در دهه فجر

رحیم فضیلت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: این 16 باب کتابخانه با مساحت 9 هزار و 468 مترمربع و زیربنای 4هزار و 874 متر مربع و با صرف اعتبار بالغ بر 30 میلیارد ریال در سطح استان تجهیز شده و در اختیار عموم مردم منطقه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در خصوص دیگر فعالیت ها و برنامه های نهادکتابخانه های عمومی استان در ایام دهه مبارک فجر، عنوان کرد: از جمله برنامه های این اداره کل در ایم الله دهه فجر راه اندازی نمایشگاه های کتاب در کلیه شهرستانهای استان است.



این مقام مسئول در نهادکتابخانه های عمومی استان، تاکید کرد: برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر برنامه های جنبی ایام دهه فجر است.



فضیلت خاطرنشان کرد: در این ایام، مسابقه خاطره نویسی با موضوع انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر یکی در بین تمام اعضای کتابخانه های عمومی استان برگزار می شود.



وی خاطرنشان کرد: مراسم شب شعر در کتابخانه های عمومی استان با حضور شاعران برجسته شهرستانها در باب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از دیگر فعالیتهای این اداره کل در این ایام است.