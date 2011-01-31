عملکرد تیم ملی فوتبال در جام ملتها بررسی شد/ دفاع سعیدلو از نتایج تیم ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز در محل سازمان تربیت بدنی و با حضور علی سعیدلو و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد، اعضای هیئت رئیسه نقطه نظرات خود را درباره عملکرد تیم ملی در جام ملت ها مطرح کردند.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال نیز دراین جلسه بد اقبالی و قرعه نامناسب را دلیل حذف تیم ملی در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا عنوان کرد و هدف مجموعه بازیکنان و کادر فنی را کسب بهترین نتیجه در این مسابقات دانست که روبرو شدن با تیم قدرتمند کره جنوبی باعث ناکامی تیم ملی شد.

در این نشست که هادی آیت اللهی و عزیز محمدی دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون در آن غایب بودند ، علی سعیدلو به دفاع از عملکرد تیم ملی پرداخت و سه پیروزی پیاپی در دور مقدماتی برابرعراق قهرمان دور گذشته، کره شمالی تیمی که به جام جهانی صعود کرده و امارات به عنوان تیمی که به عنوان پدیده مسابقات مطرح بود را دستاوردهای با ارزشی برای تیم ملی توصیف کرد که نباید در سایه شکست مقابل کره جنوبی آن را نادیده گرفت .



رئیس سازمان تربیت بدنی یادآور شد: تیم ملی مقابل کره جنوبی هم نمایش قابل قبولی داشت و در وقت های اضافه نتیجه را به حریف واگذار کردیم و فوتبال همین است و نباید از این شکست نا امید شد.

این نشست یک ساعت به طول انجامید و به دلیل همزمانی دیدار رئیس سازمان تربیت بدنی با تعدادی از نمایندگان مجلس ادامه آن به روزهای آینده موکول شد.