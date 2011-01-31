اجرای 200 برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، حسین هژبری عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: فضاسازی و تبلیغات ،اجرای سرود 1357 نفری همسرایان فجر، دیدار دانش آموزان پسر مقطع متوسطه با نماینده ولی فقیه در استان، از مهمترین فعالیت های این ستاد در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

حسین هژبری تصریح کرد: برپایی نمایشگاه از روند پیروزی انقلاب، تهیه و توزیع سرودهای انقلابی و مباحث بصیرتی در دهه فجر با اهدای کتاب و برگزاری نهمین سلسله همایش های شناخت شخصیت زن و بصیرت از جمله عناوین فعالیتهایی است که برای فرهنگیان و یک میلیون و 119 هزار دانش آموز استان برنامه ریزی شده است.

هژبری با اشاره به افتتاح 50 پروژه عمرانی با هزینه 21 میلیون و 315 هزار ریال در آستانه سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی بیان داشت: از دیگر برنامه های طرح ریزی شده این دهه در استان اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی، برگزاری مسابقات ورزشی، جشنواره خلاقیت هنری و انتشارجلد دوم کتاب آموزگار روزگاران است.

وی گفت: در آستانه دهه فجر گردهمایی فرزانگان و پیشتازان دانش آموز و خیمه های معرفت غیر متمرکز در 600 مدرسه اجرا می شود.

وی بیان داشت: طرح تسنیم، همایش های 3 هزار نفری متمرکز آموزشی ویژه اعضای اصلی انجمن اسلامی است که همراه با مسابقات تیراندازی با کمان و تپانچه، کوه پیمایی و مسابقات پژوهشی به نیازهای مخاطبان پاسخ می گوید.

عضو شورای آموزش و پرورش استان افزود: دراین ایام ارزیابی بینایی و شنوایی و ارایه خدمات توانبخشی رایگان انجام می شود.

وی از پشتیبانی طرح های مؤثر دانش آموزان در دهه فجر در بیش از 140 مدرسه خبر داد و افزود: 6 هزار ویژه نامه نگاره اختصاصی انقلاب اسلامی در مدارس توزیع شده است.

وی خاطر نشان ساخت: برگزاری شب شعر یک هزار نفری در سطح ادارات و مدارس، خاطرات انقلاب و انتشار ویژه نامه قلم مهر یادمان انقلاب با تیراژ ده هزار نسخه در مدارس از جمله اقدامات آموزش و پرورش است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز گفت: در این استان، 88 مدرسه قرآن با 130 هزار دانش آموز در نوبت دوم مشغول فراگیری فرهنگ و مفاهیم قرآنی هستند که در این هفته با انجام مسابقات قرآنی به استقبال دهه فجر می روند.