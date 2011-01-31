به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، سردار محمود ساجدیفر معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن تبریک فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر گفت: امام خمینی (ره)، در عین هدایت مردم و گستردن دامنه آگاهی همگانی و کشاندن توده میلیونی به مبارزه علیه طاغوت، اندیشه حکومت اسلامی را نضج و قوام بخشید و در مقابل دو مکتب رایج سیاسی عالم، راه اسلامی را مطرح کرد که در آن بر دو عنصر دین و انسان به طور اساسی تکیه شده و ایمان دینی و اراده مردمی بزرگترین شاخصه آن است.
وی در ادامه با تشریح برنامههای دهه مبارک فجر وزارت دفاع اظهار داشت: این وزارتخانه نسبت به برنامهریزی ویژه ایامالله دهه فجر اقدام کرده است که با اهداف مشخصی اجرا خواهد شد و در این ایام پروژههای جدید دفاعی وزارت دفاع افتتاح خواهد شد.
معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع از برپایی نمایشگاه بزرگ فرهنگی سیاسی توسط وزارت دفاع خبر داد و افزود: در این نمایشگاه اهداف و ابزار جنگ نرم دشمن، راههای مقابله با آن و چهره کریه غرب در امامزاده صالح (ع) به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: برنامههای فرهنگی این وزارتخانه در ایامالله دهه فجر در قالب مراسم سخنرانی با موضوعات علل و عوامل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بازتابها و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، اندیشه ها، نظریهها و ... برگزار میشود.
ساجدیفر برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای مختلف تحت عنوان "جام انقلاب " با همکاری صنایع، بازدید از موزهها، کاخها، اماکن تاریخی، منزل حضرت امام(ره)، حسینیه جماران و ... ، برگزاری مراسم تجلیل از خانواده معظم شهداء و جانبازان در سطح صنایع و سازمانها را از دیگر برنامههای دهه فجر وزارت دفاع عنوان کرد و گفت: به مناسبت مراسم 22 بهمن در حرم مطهر حضرت امام (ره) و راهپیمایی 22 بهمن، ایستگاه صلواتی در میادین اصلی شهر و مسیرهای راهپیمایی توسط سازمانها و شهرکهای تحت پوشش وزارت دفاع برپا خواهد شد.
وی از برگزاری مراسم شب شعر با دعوت از شاعران مطرح کشور خبر داد و اظهار داشت: همچنین مراسم ختم قرآن کریم به صورت انفرادی و اهدای ثواب آن به روح بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب اسلامی در سطح وزارت دفاع برگزار خواهد شد.
معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع با اعلام به صدا درآوردن زنگ انقلاب در مدارس واقع در شهرکهای وزارت دفاع، گفت: سعی شده در مدارس با دعوت از چهرههای سیاسی علل به وجود آمدن انقلاب و نقش امام (ره) در این ارتباط تبیین شود.
وی همچنین از حضور کارکنان وزارت دفاع در مرقد امام و گلزار شهداء در روز میهمانی لالهها و سالروز ورود تاریخی حضرت امام(ره)به تهران و مراسم راهپیمایی باشکوه 22 بهمن خبر داد.
معاون روابط عمومی و فرهنگی وزارت دفاع با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب، موثر در وحدت ملی و مقابله با تهدیدات نرم در سطح وزارت دفاع و صنایع وابسته معرفی میشود، خاطرنشان کرد: نمایشگاههای فرهنگی سیر انقلاب شامل کتاب، عکس، پوستر، بروشور، لوح فشرده، اقلام فرهنگی و ... با موضوع انقلاب نیز در وزارت دفاع برگزار خواهد شد.
وی در پایان از برپایی یادواره فرهنگی هنری "قیام جاوید " با 5 بخش هنری و مسابقه آثار هنری با محور انقلاب اسلامی ایران ثمره قیام عاشورایی خبر داد.
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