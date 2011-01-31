آغاز پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در بافتهای فرسوده البرز از بهمن

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نعمت الله خلیلی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران میزان این تسهیلات را در نقاط مختلف کشور متغیر دانست و تصریح کرد: مبلغ تسهیلات ودیعه اسکان موقت برای تهران 12میلیون تومان، کلانشهرها هشت میلیون تومان، مراکز استان‌ها شش تا هفت میلیون تومان و برای سایر شهرها سه تا چهار میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، در طرح کمک ودیعه اسکان موقت ساکنان بافت های فرسوده به صورت گروهی زمین های خود را تجمیع می کنند و سرمایه گذار مورد نظر را نیز به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی خواهند کرد.

خلیلی به ساکنان بافت های فرسوده اطمینان داد رقم تسهیلات به نسبت تورم افزایش خواهد یافت و میزان آن منوط به بررسی های تیم کارشناسی وزارت مسکن و شهرسازی است.

این مسئول، تراکم تشویقی و صدور پروانه رایگان ساخت را دیگر مزیت های تجمیع بناهای فرسوده اعلام کرد.

خلیلی اضافه کرد: تسهیلات کمک ودیعه مسکن موقت از بهمن ماه سال جاری در سیستم بانکی کشور پرداخت می شود و برای کلیه متقاضیان قابل استفاده است.

سهیمه بندی در کرج لغو شده است

وی در بخش دیگری از سخنانش به اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه مسکن مهر حلقه دره اشاره کرد و گفت: وزیر مسکن در این بازدید قول داد سهمیه بندی تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده برای متقاضیان کرجی لغو شود و این فرصتی مناسب برای شهروندان مرکز استان البرز است.

خلیلی میزان تسهیلات نوسازی را 250 میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی اعلام کرد و ادامه داد: یک میلیون ریال نیز کمک هزینه تخریب به واجدین شرایط پرداخت می شود.

نهضت سنددار کردن املاک واقع در بافت آغاز شود

این مسئول، قولنامه ای بودن عمده املاک واقع در بافت های فرسوده را چالشی در راستای بهره مندی متقاضیان از تسهیلات نوسازی دانست و بیان داشت: هر چند سیستم بانکی برای حل این مشکل، طرح سند جایگزین را به اجرا در آورده است اما در عمل امکان فراهم آوردن سند جایگزین برای اکثر شهروندان ناشدنی است.

خلیلی، خواستار آغاز نهضت سنددار کردن املاک واقع در بافت های فرسوده استان البرز شد و گفت: اکنون که وزارت مسکن و شهرسازی با ارائه انواع تسهیلات بانکی عزم خود را برای نوسازی جزم کرده است، امیدواریم بستر لازم برای بهره مندی حداکثری متقاضیان از آن نیز فراهم شود.

قائم مقام شرکت عمران از مسئولان اداره ثبت خواست با تشکیل کارگروهی تخصصی، صدور اسناد مالکیت در محدوده بافت های فرسوده را تسهیل کند.

قلم خبرنگاران برای نوسازی بافت های فرسوده بسیج شود

وی همچنین تصریح کرد: قلم خبرنگاران برای نوسازی بافت های فرسوده بسیج شود.

خلیلی با تشکر از اصحاب رسانه و خبر که در تمامی سنگرها پیشتاز و پیشگام هستند و نور فشانی قلم آنان نقاط تاریک جامعه را روشن می سازد، اظهار داشت: در سفر اخیر رئیس جمهور و هیات دولت به البرز، اصحاب رسانه و خبر برای انتقال مشکلات جامعه به بدنه دولت و نیز تشریح دستاوردهای این سفر سنگ تمام گذاشتند و باید دست تمامی آنان را به گرمی فشرد.

این مسئول از بافت های فرسوده به عنوان یک چالش کشوری یاد کرد و اظهار داشت: امروز دولت خدمتگزار با همراهی شهرداری ها و شوراهای اسلامی، سیستم بانکی و استانداری ها کمر به نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی بسته است و در این راه قلم خبرنگاران برای روشنگری و آگاه سازی جامعه نسبت به مخاطرات زندگی در بافت های فرسوده یار و یاور مجموعه است.

شهرداری ها همکاری کنند

مدیر اجرایی شرکت عمران و مسکن سازان استان البرز از اقدام شهرداری منطقه هشت کرج در خصوص تبلیغات محیطی مناسب جهت اطلاع شهروندان از تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده به عنوان یک اقدام مثبت یاد کرد و از سایر شهرداری ها نیز خواست همکاری لازم را با مجموعه داشته باشند.

خلیلی گفت: متاسفانه برخی شهرداری ها حتی برای تعیین محدوده بافت های فرسوده و آغاز مطالعات جامع نیز همکاری لازم را ندارند و باید در برابر شهروندان پاسخگو باشند.

وی اضافه کرد: مدیران شهری مد نظر داشته باشند تا زمانی که نقشه جامع بافت های فرسوده به تائید کمیسیون ماده پنج نرسد، شهروندان آن شهر عملا از استفاده از تسهیلات و مشوق های نوسازی محروم خواهند بود.

تشریح مراحل استفاده از تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده

وی در بخش پایانی سخنانش بنا به درخواست شهروندان گرامی و نیز جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری آنان به شرکت عمران و مسکن سازان یا شهرداری ها مراحل قانونی بهره مندی از تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده را به قرار و ترتیب ذیل تشریح کرد.

مراجعه متقاضی به واحد شهرسازی شهرداری محل سکونت و دریافت نقشه هوایی ممهور ملک، ارائه نقشه هوایی ممهور ملک به دفتر فنی شرکت عمران و مسکن سازان استان البرز به آدرس: کرج – خیابان شهید بهشتی- سه راه گوهردشت – ساختمان ققنوس – طبقه پنجم و شماره های تماس: 3-4451491-0261 جهت تطبیق قرار گرفتن یا نگرفتن ملک متقاضی در محدوده قانونی بافت های فرسوده، ارائه تقاضا نامه کتبی جهت بهره مندی از تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده و معرفی به بانک و دریافت وام بر اساس جدول زمانی اعلام شده از سوی بانک مسکن مراحلی است که باید طی شود.