"میقاتی" بهترین گزینه برای نجات لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" گفت: مکلف شدن "نجیب میقاتی" برای تشکیل دولت انتخاب اکثریت نمایندگان و مردم برای نجات کشور بود.

وی افزود: این اقدام کشور را از خطراتی که آن را تهدید می کند از جمله خطر صهیونیستها محافظت می کند و در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد و جلوگیری از دخالت اهداف شخصی موثر است.

معاون حزب الله تاکید کرد: میقاتی از ارتباطات گسترده داخلی و خارجی و مقبولیت عمومی برخوردار است که به وی اجازه فعالیت گسترده را می دهد.

قاسم ادامه داد: بدون شک لبنان به این تغییر سازنده در مرحله کنونی نیاز مبرم داشت. حزب الله خواهان مشارکت همه گروههای لبنانی در دولت جدید است و نمی خواهد که گروهی حذف شود.

معاون حزب الله گفت: لبنان امروز قوی تر از هر زمان دیگری است زیرا همه تلاشها برای فتنه افکنی را نابود کرد و صلابت خود را در برابر آمریکا نشان داد و تهدید های اسرائیل را خنثی کرده است.

وی با اشاره به قیام مردم مصر افزود: مردم مصر به اسوه مقاومت و مقابله با عادی روابط با اسرائیل مبدل شده اند و خواهان آزادی و استقلال هستند.