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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۸

قاسم:

"میقاتی" بهترین گزینه برای نجات لبنان است

"میقاتی" بهترین گزینه برای نجات لبنان است

معاون دبیر کل حزب الله با اشاره به مکلف شدن "نجیب میقاتی" از سوی رئیس جمهوری لبنان برای تشکیل کابینه آن را بهترین گزینه برای نجات لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" گفت: مکلف شدن "نجیب میقاتی" برای تشکیل دولت انتخاب اکثریت نمایندگان و مردم برای نجات کشور بود.

وی افزود: این اقدام کشور را از خطراتی که آن را تهدید می کند از جمله خطر صهیونیستها محافظت می کند و در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی و مبارزه با فساد و جلوگیری از دخالت اهداف شخصی موثر است.

معاون حزب الله تاکید کرد: میقاتی از ارتباطات گسترده داخلی و خارجی و مقبولیت عمومی برخوردار است که به وی اجازه فعالیت گسترده را می دهد.

قاسم ادامه داد: بدون شک لبنان به این تغییر سازنده در مرحله کنونی نیاز مبرم داشت. حزب الله خواهان مشارکت همه گروههای لبنانی در دولت جدید است و نمی خواهد که گروهی حذف شود.

معاون حزب الله گفت: لبنان امروز قوی تر از هر زمان دیگری است زیرا همه تلاشها برای فتنه افکنی را نابود کرد و صلابت خود را در برابر آمریکا نشان داد و تهدید های اسرائیل را خنثی کرده است.

وی با اشاره به قیام مردم مصر افزود: مردم مصر به اسوه مقاومت و مقابله با عادی روابط با اسرائیل مبدل شده اند و خواهان آزادی و استقلال هستند.

کد مطلب 1243744

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