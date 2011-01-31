افتتاح 20 پروژه شهری در ایام دهه فجر در کلانشهرکرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده در نشستی با خبرنگاران به مناسبت دهه فجر عصر دوشنبه با اعلام این خبر گفت: در آستانه سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کلانشهر کرج با افتتاح طرح های مختلف این ایام مبارک را جشن می گیرد.

وی ادامه داد:هم اکنون بیش از ده پارک محله ای در مناطق مختلف این کلانشهر آماده بهره برداری است.

این مسئول با اشاره به سایر طرح های قابل افتتاح در این دهه افزود: بهره برداری از سالن ورزشی منطقه یک،افتتاح ساختمان آتشنشانی در منطقه 8،بهره برداری از کتابخانه تخصصی مدیرت شهری در منطقه 10 از جمله سایر طرح های قابل افتتاح در این دهه است.

وی بیان داشت:همچنین عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی از جمله تعریض تملک و ادامه خیابان 55 متری شهید مطهری در منطقه 7 و تکمیل احداث بلوار رزکان نو در منطقه 10 نیز در این ایام به پایان می رسد و آماده بهره برداری می شود.

شهردار کلانشهرکرج ادامه داد:توسعه ناوگان تاکسیرانی و اجرای دهها برنامه مختلف و متنوع فرهنگی و اجتماعی از برنامه های ویژه پیش بینی شده در این دهه است.

این مسئول همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط 2 کارخانه کمپوست شهرداری کرج با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال خبر داد و افزود: مدیریت شهری کرج با بهره برداری و آغاز اجرای پروژه های متعدد تلاش می کند تا ضمن ارائه خدمات به شهروندان عزیز بر حلاوت و شیرینی جشن های ایام پیروزی انقلاب اسلامی بیفزاید.

آقازاده بازپیرایی،آذین بندی و مهیاسازی محیط شهری را در آستانه جشن بزرگ پیروزی انقلاب یادآور شد و گفت: در راستای برگزای با شکوه جشن های مردمی پیروزی انقلاب اسلامی،شهرداری کرج با پیش بینی تمهیدات لازم و مهیاسازی محیط شهری بستر مشارکت و افزایش نشاط عمومی شهروندان را در شهر فراهم می کند.



