مصرف انرژی در هرمزگان به بیش از 40هزار مگاوات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، حسن کهوری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه فناوری مصرف بهینه آب و برق که در سالن معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان برگزار شد، عنوان کرد: با توجه به اینکه مصرف انرژی جزلاینفک حیات جوامع بشری شده و بدون آن زندگی مختل می شود، باید طوری فرهنگ سازی کنیم تا منجربه بازدهی بیشترین با کمترین مصرف باشد.

کهوری افزود: برای تحقق این موضوع جشنواره فناوری نوین صرفه جویی در آب و برق، در دهه اول اسفند ماه توسط وزارت نیرو برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: این جشنواره در چندین استان برگزار شده که نتایج خوب و موثری در پی داشته و انتظار می رود با همکاری دستگاههای اجرایی این جشنواره به بهترین نحو برگزار شود.

مدیر عامل برق منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: مصرف انرژی هرمزگان در سال 89 به بیش از 40هزار مگاوات رسید است و می توان با کاهش 10 درصدی مصرف انرژی از هدر رفتن آن تا حد زیادی جلوگیری کرد و باید توجه داشت هزینه احداث نیروگاه جدید در کشور 4 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

کیومرث جلیلیان، دبیر اجرایی نمایشگاه و نماینده وزارت نیرو در امور برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها درادمه این جلسه عنوان کرد: جشنواره ابزاری است برای آگاهی بخشیدن به مردم در مصرف بهینه انرژی که باتوجه به هدفمندی یارانه ها و برای مصرف بهینه امری لازم است.



نماینده وزارت نیرو در امور برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها بیان داشت: این برنامه نباید تنها توسط وزارت نیرو انجام شود بلکه باید با همکاری و همفکری مراکز آموزشی، دانشگاهها، نیروی انتظامی، شهرداری و دیگر دستگاههای ذیربط به نحو موثری برگزار شود تا بتوانیم در این فرایند رفتارهای بهنجار و مناسبی را ارائه دهیم.

جلیلیان بیان داشت: استان هرمزگان یکی از استانهای با اهمیت نسبت استانهای دیگر است باید این جشنواره بصورت جدی توجه شود.



وی افزود: با حضور شرکتهای داخلی و حتی خارج کشور می توانیم دستگاههای جدید کاهنده مصرف انرژی را به نمایش بگذاریم وهمچنین با درآمدی که از طریق این شرکتها جذب می شود می توانیم درصدی از هزینه ها را پوشش دهیم .

نماینده وزارت نیرو در امور برگزاری جشنوارهها و نمایشگاهها اظهار داشت: حضور پیمانکاران جهادکشاورزی، منابع آب و برق باعث تقویت این جشنواره می شود و باید با تلاش بیشتر به صورت تاثیر گذار عمل کنیم چراکه محور برنامه جشنواره است و مخاطب آن هم مردم هستند.



در پایان این جلسه عبدالرضا ناطق، معاون برنامه ریزی استان هرمزگان افزود: : اصلاح الگوی مصرف یکی از اهداف پیش بینی شده در همه برنامه ها بوده همچنین از اهداف اصلی نظام برنامه ریزی است باید به نحوی اجرا کنیم که موجب انعکاس بیشتری در بین افراد جامعه شود.



وی در ادامه گفت: لازمه اجرای نمایشگاه و جشنواره اسفند ماه سال جاری همکاری دستگاهها است جشنواره ای در شان استان هرمزگان برگزار شود.