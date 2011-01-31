حریری تلاشهای سین- سین را نابود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "نبیه بری" گفت: آنچه "سعد حریری" از دلال سوری دریافت کرده است ما ظرف سی سال رابطه با سوریه دریافت نکرده ایم.

وی افزود: دخالت خارجی که حریری از آن سخن می گوید صحیح است، زیرا این دخالتهای آمریکا بود که تلاشهای سین-سین که درحال موفقیت کامل بود به شکست کشاند و اگر سفر "سعد حریری" به آمریکا و دیدارش با "باراک اوباما" نبود این تلاشها به سرانجام می رسید.

بری تصریح کرد: اینکه حریری منکر سند تفاهم درباره توقف دادگاه بین المللی شده است، صحت ندارد. زیرا "ولید جنبلاط" رئیس حزب جبهه مردمی سند تفاهم را از "وسام الحسن" دریافت کرده که حریری موافقت خود با توقف همکاری لبنان با دادگاه بین المللی اعلام کرده است.

وی بیان داشت: ما منتظر تشکیل دولت تکنوکرات هستیم و خواهان شتاب زدگی در این باره نیستیم هر چند که زمان ارزش فراوانی دارد. ما همکاری مستمری با نجیب میقاتی خواهیم داشت و در راستای موفقیت وی تلاش خواهیم کرد.

شایان ذکر است که "سعد حریری" نخست وزیر سابق لبنان دخالتهای خارجی بویژه سوریه را عامل سرنگونی دولتش دانسته بود.