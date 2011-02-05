خبرنگارانی که هدیه رئیس جمهور را نگرفتند به معاونت مطبوعاتی مراجعه کنند

سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص حذف اسامی برخی از خبرنگاران شاغل در خبرگزاری های فعال در عرصه اطلاع رسانی جهت دریافت هدیه رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار(17 مردادماه) گفت: چنین چیزی نیست زیرا هدیه رئیس جمهور به مناسبت روز خبرنگار را به همه خبرنگاران داده اند.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر احیانا موردی هست مراجعه کنند تا ما لیست خبرنگاران را برای دریافت هدیه رئیس جمهور تکمیل کنیم.

گفتنی است هم اکنون برخی از خبرنگاران با وجود فعالیت موثر درعرصه خبری بنا به دلائل نامعلومی نامشان از لیست ارسالی جهت دریافت هدیه رئیس جمهور که گفته می شود توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به ریاست جمهوری ارسال شده، حذف شده است.