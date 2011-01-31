خارطوم نتایج همه پرسی جنوب سودان را می پذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "علی عثمان محمد طه" معاون عمر البشیر تاکید کرد: دولت شمال سودان و حزب حاکم نتایج همه پرسی را می پذیرد.

وی افزود: ما موافقت خود را با نتیجه همه پرسی اعلام می داریم و امیدواریم که جنوبی ها در کمال موفقیت به مسیر خود ادامه بدهند.

علی طه ضمن تاکید بر روابط بر اساس حسن همجواری با دولت جنوب سودان، گفت: جدایی جنوب تاثیر سیاسی خاصی ندارد و دو دولت در راستای منافع مشترک عمل خواهند کرد.

وی تصریح کرد: طرفین پس از اعلان نتایج همه پرسی به گفتگوهای خود درباره مشکلات موجود ادامه خواهند داد این مشکلات عبارتند از منطقه نفت خیز ابیی، مرزها و تابعیت. که درباره مشکل ابیی ضرورت توافق سیاسی و عدم راه حل یکجانبه مهم است.

معاون البشیر بیان داشت: درباره جایگزینی نیروهای مشترک حافظ امنیت و ثبات در منطقه توافق شده است و درباره وضعیت مرزها نیز کمیته فنی به وظایف خود عمل می کند. ما تابعیت دوگانه ای نخواهیم داشت اما دراین باره نرمش صورت می گیرد یعنی موجب تنش نخواهد شد.

وی درباره اوضاع شمال گفت: گفتگوهای ملی ادامه خواهد یافت. تظاهراتی که اخیرا برگزار شده در راستای آزادی بیان بوده است. البته هر تحرکی باید در چارچوب قانون باشد.