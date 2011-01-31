مخالفت اخوان با دولت جدید مصر/ نگرانی نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، گروه اخوان المسلمین مصر مخالفت خود را دولت جدید این کشور اعلام کرد. این گروه تشکیل دولت جدید را بی اعتنایی به خواست مردم این کشور دانست.

منابع خبری اعلام کردند که حبیب العادلی وزیر کشور قبلی به نیروهای امنیت دستور داده است که پستهای خود را ترک کنند و به غارت عمومی دامن می زده است.

از سوی دیگر، اتحادیه اروپا خواستار برگزاری انتخابات آزاد در مصر شد. همچنین بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به وقایع مصر گفت: نگرانیم اوضاعی که در ایران رخ داد برای مصر هم بوجود آید.

زیاد العلیمی یکی از معاونان محمد البرادعی گفت: البرادعی از سوی گروههای سیاسی از جمله اخوان المسملین مامور گفتگو با ارتش شده است.

وی افزود: البرادعی فقط با فرماندهان ارتش گفتگو خواهد کرد. همچنین گفتگوهای با احزاب سیاسی برای پیوستن به جبهه مردمی صورت خواهد گرفت.العلیمی با اشاره به استمرار اعتراضات بر مخالفت با دولت جدید تاکید کرد.

ابراهیم نوار سخنگوی حزب جبهه دموکراتیک همپیمان با البرادعی نیز گفت: مبارک باید برود و بعد از رفتن وی ما به گفتگو درباره نظام دموکراتیک در مصر خواهیم پرداخت.