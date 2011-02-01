کسب رتبه دوم کشوری توسط خبر صدا و سیمای مرکز قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، معاونت اطلاعات و اخبار صدا وسیمای مرکز قزوین توانست با تولید 16 گزارش برتر مقام دوم را در تهیه گزارشهای تولیدی، خبری در بین مراکز صداوسیما به خود اختصاص دهد.
گزارشهای تلویزیونی تجویز دارو، ریل باس، همایش شریانهای شهری، ساز فرش، پرتاب تخم مرغ، زباله در شهرک لیا، مانور امداد و نجات نیروی انتظامی، معلولان فیروز، همایش امنیت و صنعت، همایش استروئیدها، کره چینی، صنایع نیمه تمام، رحمت و زحمت، جشنواره خوارزمی، جشنواره نقاشی و متکدیان از جمله 16 گزارش برتری هستند که در معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز قزوین تهیه و تولید شده و در ارزیابی گزارشهای تولیدی استانها حائز امتیاز برتر شده است.
در پی کسب این موفقیت حوزه نظارت و ارزیابی واحد مرکزی خبر هم از روند رو به رشد تولیدات خبری مرکز قزوین و جهش قابل توجه آن در بین مراکز 32 گانه رسانه ملی تقدیر و تشکر کرد.
قزوین - خبرگزاری مهر: معاونت اطلاعات و اخبار صدا وسیمای مرکز قزوین موفق شد در تهیه گزارشهای تولیدی، خبری در دی ماه امسال عنوان دوم را در بین 32 مرکز استانی رسانه ملی به خود اختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، معاونت اطلاعات و اخبار صدا وسیمای مرکز قزوین توانست با تولید 16 گزارش برتر مقام دوم را در تهیه گزارشهای تولیدی، خبری در بین مراکز صداوسیما به خود اختصاص دهد.
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