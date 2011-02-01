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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قزوین ارزیابی کارشناسی شد

نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قزوین ارزیابی کارشناسی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در استان قزوین توسط شورای نظارتی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین دوشنبه شب اعضای شورای دستگاههای نظارتی استان با بررسی آخرین وضعیت اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها در گستره استانی با ابراز تشکر از دولت و همراهی و همدلی مردم فهیم ایران اسلامی برلزوم شناسایی و احصاء سریع آسیب ها و موانع احتمالی ناشی از اجرای این قانون تأکید کردند.

 
در این جلسه مدیران کل اطلاعات، دیوان محاسبات و بازرسی در نشستی مشترک با حجت الاسلام صادقی نیارکی؛ دادستان عمومی و انقلاب قزوین و نیز قاسمی رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها در استان قزوین اهم شاخص های کمی و کیفی ناشی از اجرای این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
 
بنابراین گزارش مدیران حاضر در این جلسه با اظهار خرسندی از این حرکت ارزشمند که می تواند سرعت حرکت نظام به سوی قله های پیشرفت، عدالت و تحقق الگوی اسلامی ایرانی را مضاعف کند از تلاش ها و پیگیرهای لحظه ای هیئت دولت و مدیریت موفق این امر خطیر و همچنین همکاری عموم طبقات و اقشار جامعه در اجرای مطلوب آن تقدیر کردند.
 
در ادامه این جلسه ضمن تبیین و تحلیل انواع دسیسه ها و تلاش های نا فرجام دشمنان که به منظور شکست این پروژه عظیم ملی صورت پذیرفت بر لزوم حفظ هوشیاری و وحدت کلمه در مقابل تحرکات بدخواهان نظام تأکید شد.
 
حاضرین همچنین با تشریح وضعیت ویژه استان قزوین از حیث ظرفیت های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل، بر لزوم دقت نظر بیشتر دست اندر کاران اجرایی طرح جهت جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی تأکید کردند و خواستار اعمال سیاست های حمایتی در بخش های مختلف آسیب پذیر بویژه صنعتی و کشاورزی شدند.
 
در خاتمه بر تقویت واستمرار نظارت اثربخش با رویکرد پیشگیرانه در جهت حُسن انجام امور و اجرای صحیح مقررات در همه شئون، به ویژه طرح تحول اقتصادی تصریح شد.
کد مطلب 1243781

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