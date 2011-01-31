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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۲۱:۲۷

عضو خاندان مغرب:

دامنه اعتراضات به مغرب هم کشیده خواهد شد

دامنه اعتراضات به مغرب هم کشیده خواهد شد

پسر عموی شاه مراکش از رسیدن موج اعتراضات مردمی به این کشور به طور قریب الوقوع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، مولای هشام پسر عموی محمد ششم گفت: همه رژیمهای پادشاهی در معرض اعتراضات مردمی قرار دارند.

وی که به علت مواضعش به "شاهزاده سرخ" ملقب است افزود: استثنایی در کار نخواهد بود اما اینکه اعتراضات اجتماعی باشد یا اینکه احزاب سیاسی اقدامی صورت دهند مشخص نیست.

هشام تصریح کرد: با وجود اختلافات میان تونس و مغرب شکاف طبقاتی اجتماعی مشروعیت نظام سیاسی مغرب را با  چالش روبرو کرده است.

این عضو خاندان پادشاهی مغرب افزود: درست است که همه گروههای اجتماعی مغرب از شاه حمایت می کنند اما از تمرکز قدرت ناراضی هستند.

کد مطلب 1243782

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