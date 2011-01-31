دامنه اعتراضات به مغرب هم کشیده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، مولای هشام پسر عموی محمد ششم گفت: همه رژیمهای پادشاهی در معرض اعتراضات مردمی قرار دارند.

وی که به علت مواضعش به "شاهزاده سرخ" ملقب است افزود: استثنایی در کار نخواهد بود اما اینکه اعتراضات اجتماعی باشد یا اینکه احزاب سیاسی اقدامی صورت دهند مشخص نیست.

هشام تصریح کرد: با وجود اختلافات میان تونس و مغرب شکاف طبقاتی اجتماعی مشروعیت نظام سیاسی مغرب را با چالش روبرو کرده است.

این عضو خاندان پادشاهی مغرب افزود: درست است که همه گروههای اجتماعی مغرب از شاه حمایت می کنند اما از تمرکز قدرت ناراضی هستند.