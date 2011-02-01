خبرگزاری برنا و شبکه فعالین ازدواج دهه فجر در قزوین افتتاح می شود

احسان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: افتتاح شبکه فعالین ازدواج (شفا) از مدت ها پیش در دستور کار این سازمان قرار گرفت و با تمهیدات لازم و پیگیری های مسئولان در روزهای آینده شاهد بهره برداری از این مجموعه خواهیم بود.
مقدم با بیان اینکه این سازمان یکی از متولیان اصلی حوزه ازدواج است تصریح کرد: بهره برداری از شبکه شفا با هدف مدیریت متمرکز فعالین ازدواج مرتبط با امر ازدواج انجام می شود.
وی در ادامه افتتاح خبرگزاری برنا در این ایام را از اقدامات مهم این سازمان دانست و افزود: در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاهی از توانمندی جوانان استان به مدت سه روز برپا خواهد شد.
افتتاح خبرگزاری برنا و شبکه فعالین ازدواج 17 بهمن ماه در سازمان جوانان استان قزوین با حضور استاندار قزوین و مدیرعامل خبرگزاری برنا به بهره برداری می رسد.
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