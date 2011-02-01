خبرگزاری برنا و شبکه فعالین ازدواج دهه فجر در قزوین افتتاح می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان جوانان استان قزوین گفت: همزمان با دهه مبارک فجر خبرگزاری برنا و شبکه فعالین ازدواج در استان قزوین به همت سازمان جوانان استان با حضور استاندار و سایر مدیران افتتاح می شود.