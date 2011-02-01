خبرنگاران گلستانی از نحوه پرداخت هدیه ویژه رئیس جمهوری ناراضی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس هدیه ویژه ریاست جمهوری، مقرر شد به خبرنگاران متاهل مبلغ چهار میلیون ریال و خبرنگاران مجرد سه میلیون ریال هدیه داده شود.

جمعی ازاصحاب رسانه گلستان معتقدند: متاسفانه برخی افرادی مشمول اجرای این طرح شدند که اکنون در حوزه اطلاع رسانی و خبر فعالیت ندارند و برخی افرادی که واقعا در این حرفه شاغل هستند، از دریافت این هدیه بهره ای نبرده اند.

لیست سهام عدالت ملاک پرداخت هدیه رئیس جمهوری به خبرنگاران

این درحالی است که مدیرکل ارشاد اسلامی گلستان اعلام کرد: لیست سهام عدالت خبرنگاران که در سال 87 تکمیل شد، اساس پرداخت هدیه ویژه رئیس جمهوری به خبرنگاران قرار گرفته است.



غلامرضا منتظری در این زمینه افزود: ما نقشی در این کار نداشتیم و لیست سهام عدالت ملاک پرداخت این دوره از هدیه ویژه رئیس جمهوری قرار گرفته است، درحالی که این لیست نمی تواند چندان مورد ملاک باشد.

وی اظهار داشت: دو سال قبل برای لیست سهام عدالت با مدیران مسئول هفته نامه ها و نشریات فعال در استان مکاتبه کردیم و برخی از مدیریان از ارائه لیست خبرنگاران خودداری کردند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برخی خبرنگاران به دلیل مجرد بودن و تحت تکفل خانواده و نبودن سرپرست خانوار از طریق خانواده هایشان نسبت به تکمیل فرم سهام عدالت اقدام کردند و از کانال خبرنگاری اقدام نکرده اند.

به گفته منتظری علاوه براین، این اداره کل به لیست سهام عدالت بسنده نکرده است و نسبت به لیست تکمیلی خبرنگاران اقدام و آن را به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ارائه کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، شناور بودن شمار خبرنگاران را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: هر چند وقت بر شمار خبرنگاران استان افزوده و یا کاسته می شود و این اداره کل در این زمینه نقشی ندارد و مدیران مسئول باید باید لیست خبرنگاران را ارائه کنند که برخی در این زمینه پیگیری لازم ندارند.

وی یادآورشد: به هر روی، این اداره کل در این زمینه مقصر نیست و با هماهنگی با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد لیست تکمیلی ارائه شد و در تلاش هستیم تا این مسئله به گونه ای رفع شود.