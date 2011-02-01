مراکز آموزشی مسائل فرهنگی را اولویت کاری خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ علی اکبر پورجمشیدیان، در نشست هم اندیشی روسای مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی با رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی و تهدیدی که امروزه کشور ما با آن روبه روست، مسائل فرهنگی و اجتماعی می باشد که دشمن آنها را هدف گرفته است.

وی تصریح کرد: نگرانی که در خصوص مسائل کشور وجود دارد، مسائل امنیتی نیست، بلکه نگرانی در عرصه فرهنگی است که همه اقشار به خصوص قشر جوان را تهدید می کند و همه آن را به عینه مشاهده می کنند.

فرمانده سپاه عاشورا در ادامه خاطرنشان کرد: دشمن برای نسل جوان برنامه‌های زیادی دارد که در این بین دانشجویان بیشتر در معرض برنامه‌های شوم دشمن قرار دارند، بنابراین مسئولان دانشگاهی به خصوص مراکز آموزشی غیرانتفاعی باید مسائل فرهنگی را در اولویت کاری خود قرار داده و دغدغه فرهنگی داشته باشند و در مقابله با تهدید دشمن تلاش بیشتری انجام دهند.

پورجمشیدیان با بیان اینکه موسسات آموزشی غیرانتفاعی نباید صرفاً آموزش محور باشند، افزود: تربیت انسان وظیفه اصلی تمام موسسات آموزشی است، بنابراین همه باید این موضوع را که ما به عینه در حال جنگیم و در جبهه جنگ نرم قرار داریم را درک کنند.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج از ایده‌های فرهنگی امام راحل نشات گرفته و بنیان گذاشته شده است، اظهار داشت: باید این تفکر امام راحل توسط بسیج به مراکز علمی و دانشگاهی کشیده شود، چرا که بسیج دانشجویی، خود بازو و کمک فکری قوی برای مدیریت‌های دانشگاه‌هاست.

هدف بسیج دانشجویی توسعه علمی دانشگاه هاست

رئیس سازمان بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تبریز اظهار داشت: یکی از اهداف و آرمان‌های بسیج دانشجویی رشد و توسعه علمی دانشگاه‌ها است که نیاز اساسی جامعه و کشور بوده و همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد.

علی اصغر رمضانی تصریح کرد: پایه و اساس قدرتی که در دنیا حرف اول را می زند قدرت علمی است و سایر قدرت‌ها چون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز از قدرت علم نشات می گیرند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی دومین هدف و آرمان بسیج در دانشگاه‌ها را توسعه و گسترش فرهنگی دانست که در این راستا بصیرت افزایی دانشجویان و استادان که به عنوان افسران و فرماندهان جنگ نرم هستند، بیشتر مدنظر است.

رمضانی با اشاره به جنگ نرم دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: خط مقدم جنگ نرم، دانشگاه‌هاست که همه دانشگاهیان و روسای دانشگاه‌به این مقوله مهم واقفند و خود را در میدان اصلی حس می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مراکز آموزشی غیرانتفاعی جدا از سایر دانشگاه‌ها نیست، افزود: تنها تفاوت این مراکز با سایر دانشگاه‌ها نوپا بودن آنها است که به خاطر تازه تاسیس بودن، مشکلاتی از جمله کمبود فعالیت‌های فرهنگی را پیش رو دارند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: در حال حاضر باید اصلی ترین اولویت در مراکز غیرانتفاعی فعالیت فرهنگی باشد که نقطه محوری این فعالیت‌های فرهنگی هم راهیان نور است.

رمضانی از روسای مراکز علمی غیرانتفاعی خواست تا به اردوی راهیان نور به عنوان بزرگترین کار فرهنگی اهمیت دهند و آن را تنها وظیفه بسیج دانشجویی ندانند؛ چرا که اگر بسیج دانشجویی در همه امور جامعه پیشگام بوده و خواهان تعامل بیشتر با این مرکز است.

حجت الاسلام سرایی، رئیس مرکز غیر انتفاعی اسوه تبریز نیز در این نشست به رسالت پیامبر (ص) یعنی زنده کردن اخلاقیات اشاره کرد و گفت: دانشگاه ها و مراکز علمی هم باید با تاسی از پیامبر (ص) به تزکیه و انسان سازی و اشاعه اخلاق اسلامی بپردازند، چرا که آنچه مشکل اصلی مراکز غیرانتفاعی است، تزکیه انسانی است.

وی تصریح کرد: استادان در همه دانشگاه ها، بخصوص در مراکز غیرانتفاعی که تصور می شود مسئولیت اصلی این مراکز پرداختن به علم است، باید به عنوان فرمانده جنگ نرم به تزکیه انسانی و مسائل اخلاقی و همچنین بصیرت افزایی بپردازند و روشنگری بیشتری در این راستا در پیش بگیرند.

رئیس مرکز غیر انتفاعی اسوه تبریز توسعه علم و فرهنگ را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و بیان داشت: در کنار توسعه فرهنگ و اخلاقیات است که توسعه علم تحقق می یابد، بنابراین استادان و مسئولان دانشگاهی باید به این موضوع توجه کرده و در این راستا همکاری بیشتری با مسئولان بسیج دانشجویی داشته باشند تا در دانشگاه ها در کنار رشد علمی، اشاعه تفکر بسیجی را هم شاهد باشیم.

سرایی در پایان خواستار تشکیل لشکر مقابله با جنگ نرم شد و گفت: بسیج دانشجویی با کمک دانشگاهیان باید این لشکر را ایجاد کند تا بتوانیم بصیرت را در مراکز علمی گسترش دهیم.

همچنین در ادامه مهندس صادقی، رئیس مرکز آموزشی غیرانتفاعی تبریز نیز در این نشست خواستار تعامل بیشتر بسیج دانشجویی با این مراکز آموزشی شد و گفت: مراکز آموزشی غیرانتفاعی که خود نوپا هستند، بیشتر به کارهای فرهنگی و اعتقادی و تربیتی نیاز دارند، زیرا هر مسئولی فردا در قبال فارغ التحصیلانی که مسائل تربیتی آنها در نظر گرفته نشده، مسئول است و باید جوابگو باشد.

وی با بیان اینکه دانشجویان مراکز آموزشی غیرانتفاعی نباید بی معرفت به مسائل فرهنگی و تربیتی باشند، تصریح کرد: اگر این مراکز علم بدون تزکیه را رویه کاری خود قرار دهند، مسیر این دانشگاه‌ها عملاً به انحراف کشیده می شود.