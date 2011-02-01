دانشکده فرش در تبریز تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی سلیمانی با اشاره به فعالیت های گسترده در آذربایجان شرقی، از تبریز به عنوان مادر شهر فرش جهان یاد کرده و گفت: فرش دستبافت ارزشمند ترین یادگار از نیاکان است و هنر صعنت فرش دستبافت یکی از کاملترین و پربار ترین هنری است که فرهنگ و و اصالت ایرانی اسلامی در آن تجلی یافته است.

وی با توجه به فرا رسیدن دهه فجر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر جشنواره فروش فرش دستبافت با مشارکت اتحادیه های تولید کنندگان و فروشندگان فرش دستبافت برگزار خواهد شد.

سلیمانی با اشاره به حمایت های جدی دولت در خصوص بهبود وضعیت قالیبافان کشور تصریح کرد: بیمه تأمین اجتماعی، اعطای تسهیلات بانکی به قالیبافان، راه اندازی مجتمع های بزرگ تولیدی فرش دستبافت با امکانات کامل رفاهی، برگزاری کلاس های آموزشی بهبافی، برگزاری همایش های بازاریابی، اعزام تولید کنندگان فرش دستبافت استان در هیئت های تجاری، برگزاری نمایشگاهای بین المللی فرش دستبافت، تولید و ساخت فیلم های مستند با مشارکت بخش خصوصی و حمایت بخش های دولتی به زبان های زنده دنیا، حل مشکل بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان از جمله اقدامات مهم و موثر در حمایت از قشر عظیم قالیبافان است.

رئیس اداره فرش آذربایجان شرقی با توجه به صادرات سالانه فرش دستباف آذربایجان شرقی گفت: سالانه بیش از یک میلیون متر مربع فرش دستبافت از آذربایجان شرقی به خارج از کشور صادر می شود که این فرش ها به دلیل کیفیت بافت، اصالت طرح، استفاده از مواد گیاهی و طبیعی در رنگ رزی و شهرت جهانی فرش دستبافت آذربایجان شرقی جزوء گران ترین و پر مشتری ترین فرش های صادراتی در بازارهای جهانی است.

دبیر کمیته فرش استان همچنین با اشاره به کپی برداری های صورت گرفته از طرح ها و نقشه های اصیل در سال های اخیر گفت: هنوز هم جایگاه فرش دستبافت کشور و بالاخص آذربایجان شرقی در سطح جهانی همچنان باقی است و با اقدامات صورت گرفته در خصوص ثبت برندهای تولید فرش دستبافت و بحث مالکیت معنوی این هنر تا حدود زیادی از کپی برداری ها جلوگیری خواهد شد.