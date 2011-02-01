هامون در حسرت آب / کاهش مهاجرت پرندگان مهاجر بدلیل خشکیدگی هامون

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: در سرشماری جدید سالانه این اداره کل، 24 هزار و 712 قطعه پرنده از 83 گونه آبزی، کنارآبزی و خشکزی در 43 سایت و زیر سایت پرندگان و هزار و 765 گونه پستاندار از جمعیت حیات وحش این استان شناسایی و شمارش شدند.

وی تصریح کرد: در سرشماری امسال تعداد پرندگان استان در مقایسه با آمار 43 هزار و 233 قطعه سال گذشته، 43 درصد کاهش اما از لحاظ تنوع گونه ای 15 درصد رشد داشته است.

وی گفت: نبود سرمای کافی در مناطق سردسیر که سبب مهاجرت پرندگان مهاجر می شود، کاهش نزولات جوی امسال و خشک شدن تالاب هامون از مهم ترین دلایل کاهش تعداد پرندگان در سیستان و بلوچستان می باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان داشت: طبق سرشماری انجام شده بیشترین آمار پرندگان استان مربوط به سایت بین المللی خورباهو با تعداد چهار هزار و 566 قطعه پرنده است.

وی افزود: بیشترین تنوع گونه ای پرندگان نیز مربوط به سایت خورباهو و خلیج پزم با تعداد 42 گونه بوده است.

همتی گفت: همچنین کمترین تعداد پرنده مربوط به گونه های شاهین، سنقر سفید، کورکوربال سیاه، کاکایی ارمنی و حواصیل هندی می باشد و حفاظت از این نوع پرنده ها بسیار مهم و ضروری است.

وی افزود: بیشترین تعداد پرنده نیز به ترتیب مربوط به گونه های باکلان با سه هزار و سه قطعه، کاکایی سر سیاه بزرگ با دو هزار و 892 قطعه، کاکایی پشت سیاه بزرگ با هزار و 639 قطعه، کاکایی صورتی با هزار و 422 قطعه پرنده و سلیم کوچک با هزار و 160 قطعه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین اظهار داشت: طرح سرشماری و شناسایی حیات وحش با تلاش 70 کارشناس در پنج منطقه حفاظت شده و چهار منطقه شکار ممنوع به گستره یک میلیون هکتار اجرا شد.

وی گفت: 113 راس قوچ و میش، 61 راس کل و بز و 127 راس جبیر از جمله پستانداران شناسایی و شمارش شده مناطق مذکور هستند.

همتی بیان داشت: سرشماری سالانه پستانداران حیات وحش به منظور ظرفیت سنجی تنوع زیستی و حیات وحش استان انجام می شود که نقش موثری در برنامه ریزی آینده برای تامین زیر ساخت های زیست گاهها خواهد داشت.

وی افزود: تداوم خشکسالی ها، تخریب زیستگاهها، مهاجرت حیات وحش به کشورهای همسایه و استان های مجاور و افزایش شکار غیرمجاز کاهش جمعیت حیات وحش منطقه را باعث شده است.

وی از مردم طبیعت دوست سیستان و بلوچستان تقاضا کرد با توجه به شکننده بودن زیست بوم های استان و جلوگیری از انقراض نسل گونه های شاخص و منحصر بفرد در زمینه حفاظت و حراست از حیات وحش با این نهاد همکاری لازم را داشته باشند.

سیستان و بلوچستان با 187 هزار و 500 کیلومتر مربع گستره، پهناورترین استان کشور محسوب می شود.