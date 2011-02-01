کارخانه تولید کنتورهای هوشمند گاز در زاهدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حامد علی مبارکی در جلسه بررسی ساخت کارخانه تولید کنتورهای هوشمند گاز در زاهدان که با حضور سرمایه گذار ترکیه و شرکای ایرانی او برگزار شد اظهار داشت: گازرسانی به منازل مردم استان در سالهای آینده نیازمند تامین امکانات لازم است.

وی گفت: تولید کنتورهای هوشمند گاز در استان ضروری است و در صورت راه اندازی این کارخانه استان های داخلی و کشورهای مجاور می توانند از محصولات آن استفاده کنند.

وی افزود: وجود دانشگاه های متعدد و جوانان مستعد در سیستان و بلوچستان می تواند نیروی کار ماهر مورد نیاز این طرح صنعتی را فراهم کند.

مبارکی همچنین آمادگی مسئولان استان را برای تسهیل سرمایه گذاری در کارخانه تولید کنتورهای هوشمند گاز در زاهدان اعلام کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار با اشاره به امکانات مناسب سرمایه گذاری خارجی در سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد ساخت این کارخانه در استان با همکاری شرکای ایرانی موفقیت آمیز باشد.

مصطفی اردوغان سرمایه گذار ترکیه ای نیز در این جلسه ساخت کارخانه کنتورهای هوشمند گاز را نخستین سرمایه گذاری خود در ایران عنوان کرد.

وی بیان داشت: این کارخانه 18 تا 20 میلیون دلار سرمایه گذاری در برداشته و برای 100 تا 120 نفر بطور مستقیم شغل ایجاد می کند.

وی افزود: این کارخانه می تواند ظرف چهار سال 500 هزار کنتور هوشمند گاز تولید کند و در صورت تامین امکانات لازم و وجود ساختمان ها و سوله های پیش ساخته در شهرک صنعتی زاهدان طی شش ماه تا یک سال قابل راه اندازی است.

