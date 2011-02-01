200 پروژه عمرانی در شهر اهواز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، عبدالعزیز فدعمی عنوان کرد: برای اجرای این پروژه ها بیش از 170 میلیارد تومان هزینه شده است.



وی افزود: این پروژه ها در بخشهای مختلف از جمله حمل و نقل، مخابرات، صنعت و معدن، احداث و مقاوم سازی فضاهای آموزشی، کشاورزی، راهسازی، توسعه شبکه روشنایی و عمران شهری و روستایی به اجرا درآمده‌اند.

فدعمی ضمن تشریح پروژه های عمران روستایی از اجرای هشت پروژه آبرسانی به روستاهای شهرستان اهواز خبر داد و بیان کرد: این پروژه ها شامل آبرسانی به شش مسیر روستایی، فاز دوم پروژه آبرسانی شهید هاشمی نژاد و توسعه آبرسانی به روستای وصیله حلاف می باشد.

وی اجرای پنج طرح هادی روستایی و بهره برداری از واحدهای مقاوم سازی شده مسکن روستایی را از جمله سایر طرح های اجرا شده در روستاهای اهواز عنوان کرد و گفت: همچنین بهسازی و روکش 84 کیلومتر راه روستایی در قالب 14 پروژه در ایام دهه فجر به مرحله بهره برداری می رسد.

فرماندار اهواز به توسعه و ساماندهی شبکه های برق در مناطق شهری و روستایی اهواز با اعتباری بیش از دو میلیارد و 700 میلیون تومان اشاره و تصریح کرد: احداث زمینهای ورزشی و پارکهای محله ای، توسعه جاده ساحلی اهواز و احداث پارک ساحلی، اجرای روشنایی کمربندی شرق اهواز، بهره برداری از 16 سایت ارتباط ‌دهی مخابراتی و احداث سه مرکز خانه عالم توسط سازمان تبلیغات اسلامی، از جمله دیگر پروژه هایی است که در این ایام افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: پنج فضای آموزشی احداث شده در قالب 32 کلاس درس، احداث 11 نمازخانه در مدارس و بهسازی و مقاوم سازی شش مدرسه با اعتبار چهار میلیارد و 450 میلیون تومان پروژه های آموزشی آماده افتتاح در این ایام است و در بخش آموزشی عالی نیز ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور، توسعه دانشکده دامپزشکی و دو بلوک خوابگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز و تکمیل سوله دندانپزشکی و مجتمع کلاسهای درسی دانشگاه علوم پزشکی افتتاح می شود.

فدعمی خاطرنشان کرد: بیشترین اعتبار هزینه شده مربوط به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که برای اجرای 21 پروژه شامل احداث، تجهیز و توسعه تاسیسات فنی و خدماتی بیش از 75 میلیارد تومان توسط این شرکت هزینه شده است.