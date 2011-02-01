جرایم خشن در سیستان و بلوچستان 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ علی طاهر ظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان چابهار با اشاره به موفقیت های ماموران انتظامی در برخورد با اشرار مسلح اظهار داشت: در این مدت هلاکت اشرار در درگیری های مسلحانه 31 درصد افزایش یافته در حالی که شمار شهدا 32 درصد کاهش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ظهور تروریستهایی مانند عبدالمالک ریگی در منطقه را نتیجه غفلت های انجام شده دانست و گفت: نیروی انتظامی در دو سال اخیر با برنامه ریزی و عملیات های مختلف کاستی های قبلی را جبران کرد.

وی افزود: ارتقای بصیرت مدیران ناجا در مواجهه با مسایل مختلف بخصوص رویدادهای نظامی و انتظامی، توان عملیاتی آنها را افزایش می دهد.

فرمانده سابق انتظامی چابهار نیز با ارایه گزارشی از فعالیتهای انجام شده بیان داشت: کاهش جرایم و افزایش دستگیری مجرمان در این شهرستان نتیجه تلاشهای ماموران انتظامی در مدت دو سال گذشته است.

سرهنگ عباس چالاکی راد مهمترین اقدامات انجام شده طی این مدت در بندر چابهار را راه اندازی شهرک راهنمایی و رانندگی عنوان کرد.

در این مراسم سرهنگ دوم اسماعیل واعظی به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان چابهار معرفی و ازخدمات سرهنگ چالاکی راد فرمانده سابق این نهاد تقدیر شد.