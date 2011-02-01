2500 واحد مسکن مهر سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد

مسعود مالکی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: برای ساخت این واحدهای مسکونی با 100 درصد پیشرفت اجرایی 625 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: این واحدهای مسکونی در شهرستان های چابهار و زاهدان به بهره برداری می رسد که بیشتر آنها مربوط به زاهدان است.

مالکی بیان داشت: اکنون عملیات آماده سازی پروژه های مسکن مهر استان در سطح 390 هکتار در حال انجام است که در بیشتر شهرستانها تا مرحله آسفالت اجرا شده و بقیه هم در دست اجراست.

وی افزود: تا پایان امسال چهار هزار و 950 واحد مسکن مهر با اعتبار هزار و 250 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که دومین مرحله واگذاری پروژه های مسکن مهر در استان است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان دور اول مرحله واگذاری پروژه های مسکن مهر استان را، بهمن ماه سال گذشته با بهره برداری از دو هزار و 666 واحد اعلام کرد.

وی اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در استان تاکنون، از مجموع 14 هزار و 878 نفر متقاضی مسکن مهر به 13 هزار و 982 نفر معادل 94 درصد زمین واگذار شده است.