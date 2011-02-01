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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

در دهه فجر /

2500 واحد مسکن مهر سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد

2500 واحد مسکن مهر سیستان و بلوچستان به بهره برداری می رسد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: دو هزار و 500 واحد مسکن مهر در بخش های مختلف استان همزمان با آغاز دهه فجر به بهره برداری می رسد.

مسعود مالکی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: برای ساخت این واحدهای مسکونی با 100 درصد پیشرفت اجرایی 625 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: این واحدهای مسکونی در شهرستان های چابهار و زاهدان به بهره برداری می رسد که بیشتر آنها مربوط به زاهدان است.

مالکی بیان داشت: اکنون عملیات آماده سازی پروژه های مسکن مهر استان در سطح 390 هکتار در حال انجام است که در بیشتر شهرستانها تا مرحله آسفالت اجرا شده و بقیه هم در دست اجراست.

وی افزود: تا پایان امسال چهار هزار و 950 واحد مسکن مهر با اعتبار هزار و 250 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد که دومین مرحله واگذاری پروژه های مسکن مهر در استان است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی سیستان و بلوچستان دور اول مرحله واگذاری پروژه های مسکن مهر استان را، بهمن ماه سال گذشته با بهره برداری از دو هزار و 666 واحد اعلام کرد.

وی اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح مسکن مهر در استان تاکنون، از مجموع 14 هزار و 878 نفر متقاضی مسکن مهر به 13 هزار و 982 نفر معادل 94 درصد زمین واگذار شده است.

کد مطلب 1243824

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