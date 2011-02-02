رکورد ارسال آثار به جایزه اورول شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ژورنالیسم، با توجه به فهرست شرکت کنندگان امسال 87 روزنامه‌نگار و 206 وبلاگ‌نویس برای دریافت جایزه معتبر اورول رقابت می‌کنند که به همراه 212 کتاب نسبت به سالهای گذشته از تعداد بیشتر شرکت کننده حکایت می‌کند.

فهرست اولیه راهیافتگان به این جایزه 30 مارس (10 فروردین 1390) و فهرست نهایی در تاریخ 26 آوریل (6 اردیبهشت) اعلام می‌شود و همچنین مراسم اعطای جایزه در 18 ماه مه (28 اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

برندگان جایزه اورول هر کدام 3000 پوند جایزه نقدی دریافت می‌کنند.

جایزه امسال به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد سفر اورول به اسکله ویگان برگزار می‌شود جایی که او اولین بار شروع به نوشتن خاطراتش کرد.

جایزه جورج اورول در سال 1993 توسط سر برنارد کریک نویسنده زندگینامه جورج اورول پایه گذاری شد و در دو بخش روزنامه‌نگاری و کتاب سیاسی اعطا می‌شود.

اریک آرتور بلر با نام مستعار جرج اورول از نویسندگان و روزنامه‌نگاران برجسته انگلیسی در سال 1903 به دنیا آمد. وی مانند بسیاری از نویسندگان و روشنفکران چپگرای هم عصر خود در دهه 1930 به اسپانیا رفت تا علیه ارتش فاشیست ژنرال فرانکو بجنگد. او در این جنگ مجروح شد وهرگز کاملا بهبود نیافت و همین جراحت درنهایت درسال 1950به مرگش انجامید.

آس و پاس در پاریس و لندن، روزهای برمه، دختر کشیش، به آسپیدیستراها رسیدگی کن، جاده به سوی اسکله ویگان، قلعه حیوانات و 1984 از جمله آثار اوست.