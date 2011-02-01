به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه برونئی تایمز، وزارت خارجه این کشور همچنین اعلام کرد که به دقت اوضاع مصر را تحت نظر دارد و در صورت بدتر شدن اوضاع تخلیه برونیاییها از آن کشور را عملی خواهد ساخت.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر به دلیل قطع ارتباطات اینترنتی تماس با سفارت برونئی در قاهره تنها از طریق تلفن امکان پذیر است و به یک گروه 6 نفره از دانشجویان برونیایی که به دلیل شرایط موجود عازم اردن شده اند توصیه شده تا عادی شدن اوضاع به مصر بازنگردند.

عمده دانشجویان برونیایی در مصر در دانشگاه الازهر و دیگر دانشگاههای علوم دینی این کشور مشغول تحصیل هستند و تعداد آنها در حال حاضر 84 نفر است که بر اساس اعلام وزارت خارجه برونئی همه دانشجویان در سلامت هستند.