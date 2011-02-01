اعتبار سامانه دفع فاضلاب تالش افزایش می یابد

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چرا سامانه دفع فاضلاب در تالش پس از چهار سال به رغم تعیین زمین عملیاتی نشده است، افزود: این سامانه از پروژه های مهم شهرستان تالش است که طی سالهای گذشته از اعتبارات ناچیزی برخوردار بوده است.

وی تاکید کرد: امسال اعتبارات سامانه دفع فاضلاب تالش هشت برابر شده و با تعیین پیمانکار جدید ساخت این پروژه تسریع می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اعلام اینکه شهرستانهای تالش، رضوانشهر وماسال هر یک دارای شهرک صنعتی هستند، گفت: با سرمایه گذاری کلان وایجاد واحدهای مناسب تولیدی و صنعتی در این شهرک ها اقتصاد منطقه متحول می شود.

وی بر ضرورت توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی درمنطقه تاکید کرد و افزود: گسترش این گونه صنایع با توجه به موقعیت مناسب استان باعث ارتقای ثروت جامعه و سرانه درآمد مردم به ویژه کشاورزان می شود.

محمدیاری همچنین به ضایعات 30 درصدی برنج اشاره کرد و بیان داشت: فرسودگی و عدم استفاده از تکنولوژی روز باعث افزایش ضایعات محصولات کشاورزی به ویژه برنج شده است.

وی ادامه داد: صنایع غذایی در منطقه غرب استان گیلان فعال است ولی برخی از این واحد ها متاسفانه به دلیل عدم نقدینگی، نبود سرمایه در گردش و سایر موارد با مشکلاتی روبه رو هستند.