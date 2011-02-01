طرحهای هادی روستایی در کردستان نیازمند تجدیدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین قادرمرزی شامگاه دوشنبه و در نشست اعضای شورای اسلامی استان با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، اظهار داشت: روند اجرایی کردن طرح های هادی روستایی در راستای توسعه و عمران مناطق روستایی استان کردستان نیازمند بازنگری و تجدید نظر است.

وی با اشاره به لزوم افزایش اعتبارات و سهم بیشتر دولت در جهت اجرایی کردن این طرح بیان داشت: متاسفانه هماهنگی لازم در خصوص اجرایی کردن این طرح در میان دستگاه های مختلف دولتی وجود ندارد و به دلیل ضعف در زیرساخت های مختلف روند اجرای طرح های هادی در کردستان با کندی مواجه شده است.

عضو شورای اسلامی استان کردستان افزود: زمانی که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این طرح را در بخشی از روستاها اجرا می کند بعد از این مرحله سایر دستگاه ها و شرکت های خدمات رسان اقدام به بازسازی شبکه های مختلف کاری خود در این روستا نموده و عملا باعث تخریب می شوند که با هماهنگی بیشتر بین ادارات باید از این شرایط جلوگیری شود.

قادرمرزی بیان داشت: جلب مشارکت مردمی در جهت اجرایی کردن طرح های هادی روستایی در استان کردستان یک امر لازم ضروری است ولی باید از طریق شیوه های متنوع این طرح مهم را اجرا و خود مردم نیز در نحوه اجرایی کردن این طرح دخالت داده شده و همکاری بیشتری هم داشته باشند.

وی گفت: با توجه به شمار بسیار زیاد شمار مناطق روستایی استان کردستان لازم است که سهم این استان از اعتبارات ویژه طرح های هادی روستایی افزایش یابد تا ضمن افزایش امکانات و زیرساخت های لازم از افزایش مهاجرت روستائیان به مناطق شهری در این استان جلوگیری شود.

در این نشست علاوه بر اعضای شورای اسلامی استان کردستان، روسای شورای شهرستان ها نیز در راستای بین مشکلات و نارسایی های حوزه فعالیت خود حضور داشتند.