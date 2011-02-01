حکم واگذاری خانه صفارزاده به اوقاف در مرحله تجدید نظر

غلامعلی فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این مطلب گفت: آقای جلال صفارزاده (برادر طاهره صفارزاده) به حکم دادگاه بدوی مبنی بر واگذاری منزل او به اوقاف اعتراض کرده و به همین خاطر این پرونده در حال حاضر در دادگاهی در تهران مرحله تجدید نظر را می‌گذراند.

وی افزود: هفته گذشته هم از اداره اوقاف با من تماس گرفتند و خواستار مشارکت من و وکیل بنیاد بیداری در روند بررسی مجدد به این پرونده شدند.

رئیس بنیاد بیداری درباره موضع این بنیاد نسبت به حکم واگذاری خانه طاهره صفارزاده به اوقاف هم گفت: منزل خانم صفارزاده جزو اموال ایشان است که قبل از مرگ به بنیاد بیداری واگذار کرده‌اند و در واقع این خانه وقف بنیاد بیداری است.

فروغی درباره دلایل صدور چنین حکمی هم تاکید کرد: آقای جلال صفارزاده که بر اساس توافقی که در مورخه 15 آبان 1388 میان بنده و ایشان به امضا شده‌ است، عضو هیئت مدیره بنیاد بیداری است اما ایشان بعد از آن تاریخ با زیر پا گذاردن این موافقتنامه و بدون اینکه مسئولیتی بیش از این (عضویت هیئت مدیره بنیاد بیداری) داشته باشند، اقداماتی غیرقابل دفاع انجام دادند که متاسفانه نتیجه آن تاکنون بسیار نامطلوب بوده است.

وی با انتقاد از برادر طاهره صفارزاده به سبب آنچه عدم پایبندی به تواقفنامه مذکور خواند، گفت: آقای صفارزاده بعد از درگذشت خانم صفارزاده، دقیقاً همان نقشی را بازی کرد که اعضای خانواده وصال (همسر طاهره صفارزاده) در زمان حیات او ایفا کردند و تاکنون هم این کارشکنی‌ها ادامه داشته است.

رئیس بنیاد بیداری در ادامه گفت: قرار است در جلسه‌ای که پنجشنبه هفته جاری با حضور بنده و وکیل بنیاد بیداری در اوقاف برگزار می‌شود، پرونده مربوط به خانه خانم صفارزاده مورد رسیدگی قرار گیرد.

فروغی همچنین از توقف فروش اموال موجود در منزل مشترک طاهره صفارزاده با همسرش وصال (در شیراز) خبر داد و گفت: با توجه به بررسی حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، فروش اموال خانم صفارزاده فعلاً متوقف است چرا که اقلام موجود در این منزل هم جزوی از اموال و خانه خانم صفارزاده است.