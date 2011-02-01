35 میلیارد ریال برای آبیاری مدرن کشاورزی اختصاص یافت

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال برای مکانیزه کردن اراضی و آبیاری بیش از 20میلیارد ریال برای رودسر و 15 میلیارد ریال برای املش تخصیص یافته است.

وی همچنین در زمینه اجرای سد پلرود نیز اظهارداشت: این سد در رونق کشاورزی و تامین آب آشامدینی مردم منطقه تاثیر مهمی دارد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس روند اجرای این پروژه مهم عمرانی شرق گیلان را بسیارمثبت ارزیابی کرد و اظهارامیدواری کرد: اعتبارات بیشتری برای ساخت مخزن سد وکانالهای سد انحرافی اختصاص پیدا کند.

وی آغاز سد انحرافی پلرود را سال 81 اعلام کرد و افزود: برای ساخت سد انحرافی هرسال بصورت قطره چکانی اعتبارگذاشته شد تا در نهایت سال 84 با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید ولی کانالهای سمت چپ و راست این سد هنوز به مناقصه گذاشته نشده است.

عباسی با اعلام اینکه پارسال 300 میلیارد ریال برای اجرای مخزن سد پلرود مصوب شد، اظهارداشت: ازاین میزان اعتبار 200 میلیارد ریال تخصیص پیدا کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه 32 هزار هکتار مزارع اعم از باغات چای، مرکبات و برنج در رودسر و املش وجود دارد افزود: این سد آب آشامیدنی و کشاورزی مردم منطقه را تامین خواهد کرد.

نماینده مردم رودسر و املش در ادامه از ساخت تصفیه خانه سد پلرود در طول لات با سرمایه گذاری 60 میلیارد ریال خبرداد.