سرور کتبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: داستان کتابهای نارنجی به طور همزمان نگارش میشود و 120 قصه سهم هر نویسنده است.
وی افزود: این داستانها در فضای فانتزی نوشته شده و هر داستان با تایید انتشارات قدیانی در فهرست قرار میگیرد و هماکنون 90 داستان من مورد تایید قرار گرفته است.
کتبی تاکید کرد: 80 درصد کار هماکنون پیشرفته است و به احتمال فراوان تا آخر سال تمامی داستانها تحویل و برای نمایشگاه کتاب در اردیبهشتماه منتشر میشود.
وی همچنین از اتمام نگارش کتاب "خوابهای خوشمزه" خبر داد و گفت: این کتاب 28 قصه برای خردسالان دارد و از سوی انتشارات بهنشر منتشر شود.
این نویسنده درباره تصویرگری این کتاب نیز افزود: کار تصویرگری کتاب برعهده شیرین شیخی است.
کتبی همچنین درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: کتاب "پیرزن و لولوی آبی" ویژه خردسالان با تصویرگری ایلگا رحیمی منتظر چاپ از سوی انتشارات بهنشر است.
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