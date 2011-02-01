تردد نفت کشهای عراقی خسارتهای جدی به راه های کردستان وارد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، هیوا ناری زاده شامگاه دوشنبه در نشست مشترک شورای اسلامی استان با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، اظهار داشت: تردد نفت کشهای عراقی باعث بروز خسارت های جدی در حوزه راه های استان کردستان شده است و ادامه این روند می تواند مشکلات جدی تری برای استان به وجود بیاورد.

وی عنوان کرد: متاسفانه وضعیت جاده سنندج به سمت مریوان و سایر راه های استان کردستان برای تردد وسائل نقلیه ترانزیتی به هیچ عنوان مناسب نیست و تردد نفت کشهای عراقی نیز باعث شده است که میزان استهلاک جاده های استان به ویژه سنندج - مریوان افزایش یابد و باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود.

عضو شورای اسلامی استان کردستان افزود: ما به هیچ عنوان در مقابل افزایش مبادلات مرزی و تجارت استان کردستان قرار نگرفته ایم ولی معتقدیم که باید زیرساخت های لازم به ویژه در شبکه حمل و نقل را برای این مهم ایجاد کرد تا بتوان از این حوزه نیز در راستای خدمت بهتر به مردم کردستان بهره برداری کرد.

ناری زاده با اشاره به تردد بی شمار ماشین های نفت کش عراقی در طول شبانه روز در جاده های استان، گفت: تشدید ترافیک به ویژه در مسیر اصلی سنندج - مریوان، تصادف های مختلف و خسارت های جدی مالی به استان و همچنین خسارت های زیست محیطی از دیگر مشکلات تردد این وسائل نقلیه است که باید با بررسی های لازم این موضوع مدیریت و ساماندهی شود.

وی در بخش دیگری از این نشست به توانمندی های گردشگری شهرستان مریوان اشاره کرد و بیان داشت: شهرستان مریوان با دارابودن دریاچه زریبار و همچنین جاذبه های طبیعی و تاریخی می تواند نقش موثری را در توسعه استان کردستان ایفا کند که متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح از این فرصت استفاده نمی شود.

در این نشست علاوه بر اعضای شورای اسلامی استان کردستان، روسای شورای شهرستان ها نیز در راستای بین مشکلات و نارسایی های حوزه فعالیت خود حضور داشتند.