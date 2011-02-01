37 میلیارد ریال پروژه صنعت برق در گیلان به بهره برداری رسید

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه ورود و خروج یک مدار 63 کیلوولت از خط چهارمداره 230 و 63 کیلوولت نیروگاه گیلان - چابکسر در پست 63.20 کیلوولت رودسر دو به طول پنج کیلومتر با هدف تامین برق مطمئن مشترکان و کمک به افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع شرق گیلان به بهره برداری رسید.

وی خاطر نشان کرد: مشاوران این پروژه شرکت مشانیر و قدس نیرو، پیمانکاران خرید آن شرکتهای آونگان، آلومتک، احداث کیان فن (سدیور فرانسه) و آلدا و پیمانکار اجرایی آن نیز شرکتهای آرمین راه شمال و الکتروسازه است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: پروژه توسعه فیدرهای 230.63 کیلوولت پست چابکسر نیز شامل دوفیدر خط 63 کیلوولت، دوفیدر خط 230کیلوولت است.

وی همچنین با اشاره با اینکه صنعت برق، صنعتی تخصصی، هزینه بر و زمان بر است، افزود: بنابراین پدافند غیرعامل باید در پایداری وحفظ منابع انسانی، تأسیسات و منابع زیرزمینی و محیط زیست اقدام کند.

آزادگان بهترین روش اجرای پدافند غیرعامل را اجرای درست ومهندسی پروژه ها، جانمایی و مدیریت منابع انسانی که مهمترین سرمایه هرشرکتی است، معرفی کرد.

وی درادامه اظهارداشت: از کارهای اساسی پدافند غیرعامل در عصر دانایی، مهندسی درست، برنامه ریزی پیشگیرانه واستفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای متناسب با روز و تبدیل تهدید به فرصت است.