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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۴

از لابه لای اخبار مصر/

درخواست عمر شریف از مبارک/ حفاظت مسیحیان از مسلمانان در هنگام نماز

درخواست عمر شریف از مبارک/ حفاظت مسیحیان از مسلمانان در هنگام نماز

در پی بالا گرفتن قیام مردم مصر و قطع شدن برخی امکانات رسانه ای مردم این کشور به شبکه های اجتماعی و اینترنتی برای رساندن پیام خود به مردم جهان روی آورده اند که برخی از اخبار این شبکه ها به شرح زیر است.

- مسیحیان مصری: از مسلمانان در حالی که در حال اقامه نماز جمعه هستند حفاظت خواهیم کرد

- امکانات اینترنتی کاملاً در مصر قطع شده است. "گروه نور" آخرین سرویس دهنده اینترنتی در مصر نیز تعطیل شد.

- سایت اینترنتی گوگل و توییتر خدمات دهی خود به تظاهرات کنندگان مصری را افزایش داده اند.

- سیستم وویس میل توییتر راه افتاد.

- "فرانک وایسنر" سفیر سابق آمریکا در مصر روانه این کشور شد تا با حسنی مبارک گفتگو کند/ درخواست برای کناره گیری یکی از موضوعات احتمالی مطرح در گفتگوهاست.

- سفارت مصر در مراکش و نیویورک روز گذشته شاهد تظاهرات علیه حسنی مبارک بود.

- مقام های آمریکا: برنامه ای برای قطع کمک های خود به دولت مصر را نداریم، اما ادامه این کمک ها بستگی به رویدادها و وقایع دارد.

- بسیج جوانان اسکندریه کتابخانه این شهر را از دست غارتگران نجات دادند.

- حمایت های مردمی در برابر خرابکاری ها / الگوی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران.

- تظاهرات میلیونی امروز میدان تحریر به سوی کاخ ریاست جمهوری مصر خواهد بود.

- اقتصاد مصر تقریباً در حال فلج شدن است.

- "عمر شریف" هنر پیشه مصری هالیوود از مبارک خواست تا از قدرت کنار برود.

- زنجیره انسانی برای محافظت از موزه قاهره تشکیل شد.

- یک تظاهر کننده مصری: مردم خیلی مشتاق اما خیلی بی نظم هستند، اما ارتباط اعضای اخوان المسلمین با یکدیگر سازمان خوبی دارد.

کد مطلب 1243855

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