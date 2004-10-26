تقي زاده، غلامي، عموزاده خليلي و بزرگمهر ، آثار ادبي را داوري مي كنند

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، دراين مسابقه ي ادبي به برندگان هرحوزه ، هدايايي داده مي شود و انتشارات علمي وفرهنگي ، آثاربرگزيده را به چاپ مي رساند. مهلت ارسال آثار براي اين مسابقه تا پايان آبان ماه اعلام شده است.

اين گزارش حاكي است كه داوري آثار ادبي را صفدر تقي زاده، احمد غلامي، فريدون عموزاده خليلي، مصطفي خرامان و شرف الدين بزرگمهر بر عهده دارند.

مصطفي خرامان، مدير اجرايي اين جشنواره گفته است : اميدواريم فرصتي براي داستان نويسان جوان فراهم شود تا بتوانند داستان هاي خود را از اين طريق منتشر كنند.

خرامان موضوع داستان ها را آزاد خوانده وتاريخ برگزاري جشنواره را اواخرآذرماه اعلام كرده است .

جوانان اهل قلم زير29 سال مي توانند آثار خود را به نشاني خيابان آفريقا ، جهان كودك ، كوچه كمان ، شماره 4، بخش فرهنگي مجموعه كودك ارسال كنند.