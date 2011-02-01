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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

نمایشگاه هنرهای مفهومی آیات قرآن در سمنان گشایش یافت

نمایشگاه هنرهای مفهومی آیات قرآن در سمنان گشایش یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هنرهای مفهومی آیات قرآن هنرمندان استانهای سمنان، تهران و فارس در فرهنگسرای کومش سمنان گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، نمایشگاه هنرهای مفهومی آیات قرآن شب گذشته در فرهنگسرای کومش سمنان با حضور معاون پشتیبانی استاندار سمنان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و هنرمندان و مسئولان شهرستان سمنان گشایش یافت.

66 اثر از شش استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که 15 اثر در نمایشگاه سمنان به صورت نمایشی و چیدمان در فضای نمایشگاهی عرضه شده است.

آثار ارائه شده در نمایشگاه هنرهای مفهومی آیات قرآنی با موضوع آیات انسان در مبدأ و انسان در معاد در سمنان به نمایش گذاشته شده است که سه اثر برتر با رای هیئت داوران انتخاب و به نمایشگاه بین المللی قرآن کریم راه می یابد.

این نمایشگاه صبح ها از ساعت 9 تا 14 و عصرها از ساعت 16 تا 20 تا 21 بهمن ماه برای بازدید علاقه مندان دایر است.

کد مطلب 1243861

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