به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، آنها تصمیم‌گیری درباره زمان برپایی نمایشگاه کتاب قاهره را به فروکش شدن ناآرامی‌های سراسری در مصر منوط کرده‌اند.

مسئولان نمایشگاه قاهره روز گذشته اعلام کردند: چهل و سومین دوره این نمایشگاه بین‌المللی حداقل برای چهار روز به تعویق افتاده است.

آنها تأکید کرده‌اند که در صورت مساعد نشدن اوضاع عمومی در مصر، تعویق در برگزاری نمایشگاه کتاب قاهره همچنان در اولویت تصمیم‌گیریهایشان باشد و حتی پس از چهار روز اعلام شده، باز هم به تعویق بیفتد.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره معتبرترین نمایشگاه کتاب در مصر است که هر ساله با حضور تعداد زیادی از ناشران کشورهای مختلف برگزار می‌شود و قرار بود در چهل ‌و سومین دوره آن 632 ناشر از 29 کشور جهان حضور داشته باشند.

این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب قاهره قرار بود از 29 ژانویه تا 8 فوریه (9 تا 19 بهمن) در شهرک نصر در حومه قاهره برگزار ‌و در آن بیش از 3 میلیون کتاب توسط 215 ناشر عرب و 32 ناشر غیرعرب و همچنین 385 ناشر مصری عرضه شود.